Sánchez dóna la seva paraula que el pacte amb ERC no anirà més enllà de la Constitució

El president de Govern, Pedro Sánchez, ha garantit aquest dimecres que l'acord a què s'arribi amb ERC a canvi d'afavorir la investidura del líder socialista "estarà sempre dins el marc de la legalitat democràtica i de la Constitució Espanyola" i es s'ha compromès a fer-ho públic una vegada que es tanqui.





En roda de premsa des de Londres, on ha participat en la cimera de l'OTAN, no ha volgut oferir més detalls sobre l'evolució de les converses amb ERC, unes converses que, com les que s'han mantingut amb la resta de partits disposats a col·laborar en la formació de govern, van "bé" precisament perquè són "discretes".





Sánchez ha justificat estar negociant amb ERC el desbloqueig de la formació de govern perquè PP i Ciutadans "s'han desentès" de col·laborar en la seva investidura.





Així i tot, ha precisat que quan rebi l'encàrrec de Rei per formar govern parlarà també amb els representants d'aquests dos partits, als quals ha demanat que assumeixin la seva "responsabilitat".









El PP, en opinió de Sánchez, hauria de "resoldre la contradicció" en què incorre quan es presenta com un partit d'Estat que no vol que els independentistes condicionin la investidura però segueix "amarrat" a la ultradreta i des el 10 de novembre sosté que no col·laborarà "ni per activa ni per passiva" amb el PSOE.





A Ciutadans, la portaveu al Congrés, Inés Arrimadas, li ha demanat a Sánchez una trobada a tres, també amb el líder del PP, Sánchez li ha advertit que "haurà de plantejar-se" si vol seguir sent un "apèndix de la dreta i la ultradreta "o un partit que" contribueixi a l'estabilitat i la governació".





"Aquesta és la realitat que ens trobem. Després de les eleccions generals, hi ha dos partits a la dreta, PP i Ciutadans, que continuen en el bloqueig i jo el que els demano és que facin una reflexió ben senzilla: han de facilitar la governació del nostre país ", ha resumit.





A el conjunt de forces disposades a facilitar la formació de govern, Sánchez els ha demanat "generositat, responsabilitat" i els ha agraït la seva voluntat de seure a negociar amb el PSOE.





LA VISITA DELS SINDICATS A JUNQUERAS





Encara que se li ha preguntat expressament per això, Sánchez no ha volgut valorar la visita a la presó dels líders sindicals d'UGT i Comissions Obreres a el president d'ERC, Oriol Junqueras, com tampoc ha entrat a valorar les peticions que li arriben des de la patronal per que formi un Govern moderat.





En la seva opinió, uns i altres comparteixen un "mateix anhel", que coincideix amb el sentir de la majoria de la ciutadania espanyola i que no és altre que el desig que Espanya aconsegueixi formar un nou Govern. "En això està el PSOE", ha tancat.