El PP demana a la Mesa que anul·li la condició de diputats als que no van acatar utilitzant la fórmula legal

El Partit Popular ha remès aquest dijous un escrit a la Mesa de Congrés sol·licitant que s'anul·li la condició plena de diputats als que no van utilitzar la fórmula legal establerta per acatar la Constitució.





Segons han indicat els 'populars', ha estat la portaveu del grup, Cayetana Álvarez de Toledo, la qual ha presentat l'escrit en el qual se sol·licita que es revisin totes les intervencions que, en la sessió constitutiva, es van apartar de la legalitat.

MÉS INFORMACIÓ Vox irromp amb una vicepresidència en una Mesa de Congrés controlada per l'esquerra





En concret, es refereix a aquells dirigents que van utilitzar frases que "en clara transgressió de la llei i la jurisprudència constitucional, van buidar de contingut o incloure elements limitadors" al simple i necessari acte d'acatament constitucional".













UNA VINTENA DE SENADORS NO VA UTILITZAR LA FÓRMULA LEGAL





Una vintena de senadors va acompanyar aquest dimarts la fórmula d'acatament de la Constitució, el 'sí, juro' o 'sí, prometo', d'altres afegits per expressar per què estaven prenent possessió de l'escó. Els d'ERC van manifestar acatar la Carta magna "pels presos polítics i la tornada dels exiliats, fins a l'arribada de la república catalana i per imperatiu legal".





Els d'EH Bildu, "fins a l'arribada de la república basca", els de Terol Existeix, per "exigir el compliment dels articles 138 i 139 de la Constitució" i evitar "una Espanya buidada i una desenvolupada". Compromís va prometre "pels drets del País Valencià" i Més, "sense renunciar a el dret d'autodeterminació", entre altres fórmules.





Per tot això, el PP ha reclamat que s'indiquin els fonaments jurídics que van portar a la presidenta de la cambra baixa, Meritxell Batet, a ignorar "total i absolutament" el que preceptua el reglament i les raons "per menysprear" la sol·licitud que la formació va fer prèviament perquè fossin gravades les intervencions de tots els diputats electes.





En aquest sentit, els populars han sol·licitat que la Mesa acordi la reproducció íntegra d'aquestes intervencions, i que es remeti a el grup del PP l'acta de la sessió plenària celebrada aquest dimarts.





"En el cas que la Mesa no atengui les peticions del GPP per anul·lar les fórmules que considera inconstitucionals, el PP ja ha anunciat que està disposat a recórrer en empara a Tribunal Constitucional", han apuntat des del partit que presideix Pablo Casado.





La polèmica no és nova i ja va passar el passat mes de maig en constituir el Congrés de les eleccions del 28 d'abril. Llavors, el PP i Ciutadans van recórrer davant el Tribunal Constitucional, que ni tan sols ha decidit sobre l'admissió a tràmit dels escrits.





Malgrat les protestes del PP, Vox i Ciutadans, la presidenta del Congrés va donar per bones totes les fórmules en interpretar que no condicionen ni limiten l'acatament de la Constitució.