El Congrés acull avui el 41 aniversari de la Constitució

El Congrés acollirà l'acte central de l'41 aniversari de la Constitució i serà la primera vegada que la reelegida presidenta de la cambra baixa, Meritxell Batet, i la nova presidenta de l'Senat, Pilar Llop, assumeixin la tasca de rebre a representants de Govern, de l' poder judicial, de les diferents institucions i dels principals partits nacionals que es donen cita, cada any, al Palau de la Carrera de San Jerónimo per celebrar aquesta efemèride.

















També serà la primera vegada per a la majoria dels nous parlamentaris de Vox que van prendre possessió dels seus escons en les sessions constitutives d'Congrés i de l'Senat de el passat dia 3, encara que no acudirà el líder de la formació, Santiago Abascal, que acudirà a Barcelona per participar en una manifestació per la unitat d'Espanya.





En l'aniversari de la Constituación d'aquest 2019, a més dels membres de Govern en funcions de Pedro Sánchez i d'altes institucions de l'Estat, hi haurà representants de PSOE, de PP, de Vox, de Ciutadans i de Unides Podem, que enviarà una delegació que encapçalarà el líder de la formació estatge, Pablo Iglesias.





A més, en aquesta edició han confirmat la seva assistència diversos presidents autonòmics: Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco; Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; Castella-la Manxa, Emiliano García-Page; Navarra, María Chivite; Múrcia, Fernando López Miras; Andalusia, Juanma Moreno; Cantàbria, Miguel Ángel Revilla; o Canàries, Àngel Víctor Torres.





Els que ja han comunicat que no participaran en aquests actes commemoratius són els presidents d'Aragó, Javier Lambán; de Balears, Francina Armengol --acudirá en el seu lloc el conseller econòmic Iago Negueruela--; i de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra.





En una carta adreçada a la presidenta de Congrés, Torra subratlla que no acudirà a l'acte a la cambra baixa perquè sosté que la Constitució no representa ja a la "majoria dels catalans" i perquè, a més, està determinat a impulsar una Carta Magna catalana .





LES ABSÈNCIA, LES 'HABITUALS'





Però en els actes commemoratius d'aquest divendres hi haurà, a més, altres baixes: a les dels parlamentaris d'Esquerra Republicana (ERC), Bildu, Junts i PNB, s'uniran aquest any la CUP, que ha aterrat per primera vegada al Congrés, i el BNG, que torna a tenir representació després de diverses legislatures.





LES NEGOCIACIONS ES 'colessin' ALS rotllanes '





Després dels discursos les presidentes de les Cambres Baixa i Alta oferiran una recepció a diputats, senadors i convidats en la qual tindran lloc els coneguts com a 'rotllanes', converses informals entre els representants polítics i els periodistes on sol parlar de l'actualitat política de país .





En aquesta ocasió és més que probable que en aquestes converses es colin les negociacions en què es troba immers el PSOE amb Unides Podem per a la conformació d'un Executiu de coalició i en els contactes que està mantenint des de fa dies amb diferents partits polítics per tractar de teixir suports per a la investidura de Pere Sánchez.





Està per veure si el president de Govern en funcions i el líder de Unides Podem, Pablo Iglesias, possibles socis d'un futur Govern de coalició, participen d'aquests 'rotllanes' o seguiran amb la discreció que ha caracteritzat aquest segon 'round' entre els dos líders per intentar configurar un Executiu.





La recepció del Dia de la Constitució és l'acte central amb el qual el Parlament celebra l'aniversari de l'aprovació de la Carta Magna. Amb motiu d'aquesta efemèride, les Cambres organitzen cada any les seves Jornades de Portes Obertes, que al Congrés van tenir lloc els dies 29 i 30 de novembre i l'1 de desembre, just abans de la sessió constitutiva de el nou Congrés, i al Senat , just després, els dies 4 i 5.