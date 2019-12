Corbyn i Johnson retallen distàncies deprés del cara a cara a la BBC

El líder del Partit Laborista britànic, Jeremy Corbyn, ha acusat aquest divendres el primer ministre, Boris Johnson, d'haver fet "comentaris racistes" i d'haver propiciat un augment de la desigualtat al Regne Unit després de les seves últimes polítiques econòmiques i socials, durant un debat celebrat als estudis de la cadena pública BBC.





"Fracàs de lideratge és quan fas servir comentaris racistes per descriure persones de diferents països o de la nostra societat. Espero que el primer ministre entengui el dolor que sent la gent quan escolta comentaris o llegeix articles d'aquest tipus, com els que ell ha escrit", ha assenyalat Corbyn.

Les paraules del líder progressista feien referència a uns textos en què Johnson descrivia les persones negres com "negrets" amb "somriures de síndria", i d'altres en què comparava les dones musulmanes que vestien vel amb "lladres de bancs" i "bústies".





"Espero que se'n penedeixi i entengui la importància de fer servir un llenguatge respectuós cap a les persones de totes les religions i races", ha asseverat Corbyn, qui s'ha defensat així de les acusacions abocades per Johnson d'antisemitisme en la seva formació.









Per la seva banda, Johnson ha assegurat que tots els polítics del seu partit que han estat assenyalats per les seves conductes o comentaris racistes estan "fora de combat". Les acusacions sobre racisme han protagonitzat els moments més tensos del debat televisat aquest divendres, tal com ha mostrat també el diari 'The Guardian'.





SOCIALISME, CAPITALISME, I EL FUTUR DE L'NHS





Durant la primera part del debat s'han exposat dues visions molt diferents per al futur del país. Jonhson ha advocat pel capitalisme i el lliure mercat pel Regne Unit post Brexit, i Corbyn ha sostingut que el "socialisme democràtic" a l'estil escandinau "ha elevat el nivell de vida dels més pobres".





"La desigualtat ha crescut", ha alertat el líder laborista, per qui les darreres polítiques conservadores al Regne Unit han propiciat que hi hagi "més pobres que mai" i fins a "150 multimilionaris" al país.





Tots dos líders també han disputat el futur del servei de salut públic britànic. De l'NHS n'han parlat tant els conservadors com els laboristes durant tota la campanya electoral, des que Corbyn va acusar Johnson de mercadejar la salut de les persones a causa de l'acord comercial en què treballa el Govern amb l'Administració de Donald Trump.





Corbyn i els laboristes han denunciat que aquest acord comercial amb els Estats Units posa en perill el sistema de salut públic, perquè permetria l'accés de les empreses nord-americanes a alguns serveis de l'NHS, com el dels fàrmacs, i augemntaria així el preu de les medicines al Regne Unit.





Durant el debat, la consultora britànica YouGov ha publicat una enquesta en la qual un 52 per cent ha donat per guanyador del debat Johnson, davant del 48 per cent que ha cregut que ho havia estat Corbyn. D'altra banda, un 48 per cent dels enquestats consideren el líder dels laboristes un polític "fiable", mentre que el conservador només ha aconseguit la confiança del 28 per cent.