Les tres víctimes del tiroteig de la base de Florida eren joves estudiants de la Marina

Les tres víctimes que van morir en el tiroteig de divendres a l'Estació Aèria Naval de Pensacola eren joves mariners que somiaven formar part de l'Armada dels EUA. Van ser assassinats el divendres al matí, quan el 2n tinent Mohammed Saeed Alshamrani de la Força Aèria Reial de l'Aràbia Saudita va obrir foc en un saló de classes a la base, on estava en un programa d'entrenament d'aviació.





MÉS INFORMACIÓ Un estudiant saudita mata tres persones en una base naval de Florida





Mohammed Saeed Alshamrani autor del tiroteig a Pensacola.





Alshamrani va matar tres i va ferir a vuit, abans que un dels agents ho matés a trets. Alshamrani va organitzar un sopar per a un trio de companys estudiants de nacionalitat saudita en els dies previs al tiroteig, durant la qual van veure vídeos de trets massius.





L'homicida saudita començar el seu entrenament a l'agost de 2017, i estava programat per durar fins a agost de 2020. El seu programa incloïa entrenament en anglès, aviació bàsica i entrenament inicial per a pilots.





CONEIX LA IDENTITAT DE LES TRES VÍCTIMES





Una d'elles era l'aviador Mohammed "Mo" Haitham, de 19 anys, de Sant Petersburg, Florida, que s'havia unit a l'Armada després de la seva graduació de l'escola secundària en 2018 i acabava d'acabar el campament d'entrenament quan va ser assignat a la prestigiosa base de Pensacola. Segons les informacions de l'armada "Mo" va intentar detenir el tirador.









Joshua Watson, a l'esquerra, i Mohammed Haitham a la dreta.





A l'alferes Joshua Kaleb Watson, de 23 anys, de Coffee, Alabama, li va donar temps de donar la ubicació del tirador abans de Moriri. Joshua, originari d'Enterprise, Alabama, es va graduar de l'Acadèmia Naval, on es va exercir com a entrenador de lluita lliure i capità de l'equip de fusellers de l'escola. En paraules de la seva família va voler formar part de l'exèrcit "des que tenia 5 anys".





El nom de la tercera víctima és el de l'aprenent d'aviador Cameron Scott Walters, de 21 anys, de Richmond Hill, Geòrgia.





ES DESCONEIXEN LES CAUSES DEL TIROTEIG





L'FBI va identificar a el tirador en un comunicat com Mohammed Alshamrani, de 21 anys. Els investigadors van dir que era un segon tinent de la Reial Força Aèria d'Aràbia Saudita i era un estudiant oficial de vol naval de Comando d'Escoles d'Aviació Naval. Un funcionari nord-americà va afirmar que l'FBI estava examinant publicacions a les xarxes socials i investigant si va actuar sol o si estava connectat a algun grup més ampli i si això està relacionat amb el terrorisme.









Donald Trump es nega a donar detalls de la investigació de l'FBI.





El secretari de Defensa, Mark Esper, ha assegurat que es farà una revisió dels procediments de recerca d'antecedents per als estrangers que vénen a entrenar a les instal·lacions militars d'EE. UU. Preguntat sobre si podia confirmar que el tiroteig va ser un acte de terrorisme. Esper va afirmar: "No, no puc dir que és terrorisme en aquest moment" i va negar a discutir els detalls de la investigació de l'FBI.





El president Trump també es va negar a dir si el tiroteig està relacionat amb el terrorisme. El president tuiteó seu condol a les famílies de les víctimes i va assenyalar que el rei saudita Salman li havia assegurat en una trucada telefònica que el tirador "de cap manera representa els sentiments de poble saudita".