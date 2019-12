Rifi rafe a twitter de Gabriel Rufián i Pablo Iglesias enmig de les negociacions entre PSOE i ERC

El llenguatge no verbal traeix als polítics.





Al portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, li ha molestat i molt el tweet amb el que Pablo Iglesias ha volgut justificar riure-li les gràcies a Vox i Ciutadans en la 41 celebració de la Constitució al Congrés. I al respecte ha dit que és "covard equiparar a qui està en una cel·la per les seves idees" amb el "conxorxa" del secretari general de Podem amb dirigents de Vox.



Amb un "Vicepresident" entre cometes Rufian li ha etzibat a un conciliador Iglésias "què covard equiparar a qui està en una cel·la per les seves idees amb el teu conxorxa d'avui amb els dirigents de el partit que li demanaven 75 anys en el judici que el va portar a aquesta cel·la. I encara més covard quan saps que no es pot defensar ", ha assenyalat Rufián en una publicació al seu compte de Twitter.











L'origen d'aquest tweet gira al voltant de la polèmica al voltant d'unes imatges de Pablo Iglesias rient en rotllana amb la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas García i el diputat de Vox, Espinosa de los Monteros. Aquestes imatges d'aparent conxorxa han fet que Iglesias es veiés obligat a publicar un tuit amb tres fotos en què surt parlant amb el portaveu parlamentari de Vox, Iván Espinosa; el líder d'ERC, Oriol Junqueras; i l'expresident de Govern Mariano Rajoy.

















Iglesias ha comparant la situació polèmica amb la "condició humana" d'anar a sopar amb familiars o amics de diferent ideologies. Aquesta actitud cínica de Iglesias ha incendiat les xarxes i enfrontat novament als seus fidels i els seus detractors. Les imatges no deixen cap dubte de que fora de la sorra política les relacions humanes entre partits de diferent ideologia és cordial tot i que davant les càmeres la imatge que es vulgui donar sigui tota la contrària.



Pablo Iglesias, molt conscient del moment polític en què es troba i de quins són els seus interessos, instaurat en la moderació política i pendent d'un fil les negociacions amb ERC, que tornaran a seure a la taula negociadora amb el PSOE dimarts que vinent a Barcelona, ha volgut calmar els ànims i ha respost a Rufián amb un tweet en el qual li assegura que "equiparació cap. amb Junqueras i amb molts de vosaltres compartim valors i idees. Parlo de condició humana, asseverant," i ho diu el fill i el nét de qui també va estar a la presó per les seves idees combatent la dictadura. No pretenia ofendre (i crec que ho saps). Abraçada ", ha conclòs Iglesias.