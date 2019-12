Barcelona té aquest any una fira de Nadal al costat del mar

El Port de Barcelona ha inaugurat aquest dissabte a la tarda la primera fira de Nadal de la capital al costat del mar, amb un espectacle de La Fura dels Baus, que ha protagonitzat l'encesa de llums amb una al·legoria dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS ).

L'espectacle 'Esfera humana' ha servit així per obrir la primera Fira de Nadal de Port Vell, segons un comunicat del Port de Barcelona.





L'encesa de llums s'ha fet amb una estructura esfèrica suspesa en l'aire, formada per un cor de 42 acròbates costat de la solista Alba Fernández Cano.





L'esfera d'acròbates ha servit com a al·legoria dels ODS i la importància de la col·laboració i la connexió permanent entre persones per respondre a reptes globals com l'eradicació de la pobresa, la desigualtat, la injustícia i el canvi climàtic.





L'acte d'inauguració de la fira nadalenca ha començat amb l'actuació de l'duo Salt & Soul, i l'encesa de les llums ho ha fet el director del Port de Barcelona, José Alberto Carbonell, i un grup de fills d'empleats del Port.





La fira estarà oberta fins al 5 de gener i comptarà amb un escenari amb un programa d'animació a càrrec d'entitats, associacions i escoles de música de districte de Ciutat Vella.

També s'ha instal·lat un carrusel clàssic i una sínia amb vistes a la costa, a més de casetes de fusta i una zona gastronòmica.