Un grup de treball de Guàrdia Civil, Policia Nacional i Mossos analitza les proves contra els CDR empresonats

El focus de les investigacions de l'equip de treball de Guàrdia Civil, Policia Nacional i Mossos actualment està en analitzar i extreure totes les proves possibles dels 170 dispositius tecnològics confiscats als separatistes detinguts al setembre en l'anomenada Operació Judes.









Membre de l'CDR declarant davant del jutge en l'operació Judes.





El jutge de l'Audiència Nacional Manuel García-Castelló ha creat aquest grup de treball amb l'objectiu d'investigar la causa per terrorisme dels set CDR empresonats disposats a formar la República catalana per tots els mitjans, fins i tot els violents.





El magistrat va arribar a plantejar-se que s'unissin en la mateixa investigació totes les causes amb motiu dels disturbis en els dies posteriors a la sentència, però ho va descartar perquè s'estima que hi va haver prop de 600 ferits i 200 arrestats. Personal segueix la investigació de Tsunami Democràtic per posar-li cares als que mouen aquestes iniciatives.





En l'esmentat grup de recerca, sobretot els membres dels diferenetes cossos policials posen en comú el que van esbrinant. El futur de el cas depèn de el contingut que es trobi en els telèfons mòbils i altres objectes tecnològics de Jordi Ros, Alexis Codina, Germinal Abueso, Xavier Duch, Xavier Buigas, Eduard Garzón o Ferran Jolís, els imputats per terrorisme per la possessió d'un material que es pot utilitzar per fabricar explosius. En els registres, també es van requisar manuals amb aquesta finalitat.





Als set empresonats se'ls situa dins de l'anomenat Equip de Resposta Tàctica (ERT) dins dels CDR que s'hauria planejat prendre el Parlament català durant una setmana amb l'ajuda d'president de la Generalitat, Quim Torra.