El jutge anul·la les citacions com investigats dels periodistes que van informar sobre els CDR

El titular de Jutjat d'Instrucció de Madrid número 41 ha deixat sense efecte la imputació dels periodistes dels vuit mitjans de comunicació -El Mundo, El País, ABC, El Confidencial, La Vanguardia, El Espanyol, la Cadena Ser i RTVE- que havien estat citats a declarar aquest divendres per incloure informació relacionada amb el sumari dels membres dels Comitès de Defensa de la República (CDR) detinguts a la presó per terrorisme per ordre de l'Audiència Nacional, segons han informat fonts jurídiques.









El jutge Juan Carlos Peinado ha pres aquesta decisió després d'admetre parcialment el recurs de la Fiscalia Provincial de Madrid presentat la setmana passada contra la interlocutòria en què citava als periodistes com investigats pel delicte de revelació de secrets.





El Ministeri Públic va demanar que les compareixences s'anul·lessin en considerar que els periodistes no són "responsables de la infracció penal que és objecte de la instrucció de la present causa" i per tant "no cabria dirigir el procediment contra els mateixos en qualitat d'investigats". En el moment d'aquestes revelacions, d'evident interès públic i al·lusives a les actuacions de presó dels CDR investigats per terrorisme, el sumari que instrueix el jutge de l'Audiència Nacional Manuel García Castellón es trobava sota secret.





Les fonts consultades apunten que una vegada que el magistrat instructor ha deixat sense efecte la interlocutòria de citació, els periodistes deixen d'estar investigats pel que els seus defenses no poden accedir a la causa pel fet que ja no són part personada en el procediment.





La investigació als periodistes té el seu origen en una petició realitzada pels advocats dels CDR investigats que el passat 4 d'octubre va rebre l'aval de la Fiscalia de l'Audiència Nacional, que va instar que un jutjat de Madrid i no l'Audiència -per qüestió de competència- que indagués una revelació de secrets per la filtració a la premsa del contingut de les actuacions de presó.