Iceta veu a prop un acord entre PSOE, PSC i ERC sense necessitat de "mediacions o relators"

El líder de PSC, Miquel Iceta, assegura que hi ha "una voluntat sincera d'arribar a un acord" per a la investidura de Pere Sánchez entre PSOE, PSC i ERC, i ha dit que és partidari que sigui com més aviat millor.





A més, ha sostingut que estan molt lluny d'una negociació formal que necessiti "mediacions, relators, redactors o notaris", i que han de tenir prou "personalitat" per fer-se responsables dels pactes.





Preguntat per si busquen un pacte només per a la investidura, ha defensat en una entrevista a 'El País' que "ara es negocia un vot d'investidura, però és veritat que amb això no n'hi ha prou, després cal assegurar una governabilitat i uns pressupostos".





PSOE i ERC es tornen a trobar a Barcelona el 10 de desembre, en un gest dels socialistes per obrir-se a negociar i tractar de salvar així una investidura que es podria veure llastrada si ERC no confirma la seva abstenció.





INDULT PER ALS PRESOS DEL PROCÉS





Preguntat per si continua defensant l'indult per als polítics a la presó pel Procés, ha respost: "Ja no, perquè Oriol Junqueras va dir 'que es fiquin l'indult per on els càpiga".

El líder socialista ha afegit que volen que es respecti l'estat de dret, i que quan una sentència és molt recent "i un posa sobre la taula elements que la puguin desvirtuar, pot semblar poc respectuós".





PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT





Preguntat per la Generalitat, ha dit que la continuïtat del president, Quim Torra, no és el millor que pot passar-li a Catalunya, i ha assegurat que no va per bon camí: "Torra té pendent una sentència que pot comportar la seva inhabilitació, encoratja als més radicals i estan dividits ".





A més ha lamentat que el Govern no hagi demanat negociar els pressupostos amb el PSC, segons ell: "Això ens ha sorprès. Nosaltres ens sentim obligats a negociar".





Preguntat pel 14 congrés de PSC que se celebra a partir del 13 de desembre i en el qual un punt de la ponència demana el reconeixement de Catalunya com a nació, ha assegurat que l'ha sorprès la polèmica:





"Que Catalunya és una nació està en els documents del PSC des de la seva fundació, el 1978. Em va sorprendre que obrís un informatiu de ràdio com si fos una novetat mundial".