La carambola imprevista de la immunitat de Junqueras que té preocupada ERC

El proper 19 de desembre, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) podria marcar un punt d'inflexió en la pugna entre ERC i JxCat per l'espai independentista. Aquest dia, el TJUE emetrà sentència sobre la immunitat europarlamentària d'Oriol Junqueras, que va obtenir un escó al Parlament Europeu en les passades eleccions de maig.





Segons informa 'Vozpópuli', aquesta situació podria girar-se-li en contra als republicans, ja que de ser aprovada la immunitat per Junqueras, Puigdemont també podria reclamar per a si el mateix estatus.









Ja que l'expresident de la Generalitat no ha estat condemnat per sedició i, per tant, inhabilitat per ocupar cap càrrec públic, Puigdemont podria fer campanya en unes futures eleccions catalanes sense cap impediment.





Segons el digital, fonts republicanes consideren que aquesta hipòtesi seria "una discriminació" respecte a Junqueras, que compleix condemna després de la decisió del Suprem sobre l'1-O.





Encara queden dues setmanes fins a la decisió de tribunal europeu, però el dictamen de l'advocat general favorable a el recurs presentat per l'advocat del líder d'ERC, Andreu Van den Eynde, apunta que les seves reclamacions podrien ser acceptades per part dels magistrats.