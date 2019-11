El Tribunal de Justícia de la UE es pronuncia sobre la immunitat de Junqueras el 19 de desembre

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TUE) ha de dictar sentència sobre e la immunitat com a eurodiputat del líder d'ERC i exvicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, el proper 19 de desembre.









El pronunciament de la gran sala de tribunal amb seu a Luxemburg respondrà així a la qüestió prejudicial remesa pel Tribunal Suprem durant el judici del procés.





L'advocat general del TUE Maciej Szpunar va concloure en un dictamen fa dues setmanes que Junqueras hauria de ser reconegut com a eurodiputat perquè el seu escó depèn únicament del vot dels electors i no pot estar supeditat al posterior compliment de formalitat alguna per recollir l'acta.





No obstant això, el lletrat europeu ha advertit que la sentència condemnatòria dictada pel Tribunal Suprem a l'octubre contra Junqueras comporta l'anul·lació del mandat com a eurodiputat de l'exvicepresident de la Generalitat, de manera que el TUE no és competent per respondre a les qüestions prejudicials plantejades pel Suprem, perquè la seva resposta "tindria caràcter hipotètic".





Segons l'opinió de l'advocat general, en tot cas, el Parlament europeu hauria de poder pronunciar-se sobre l'oportunitat de suspendre o de mantenir la immunitat d'un dels seus membres, pel que ha demanat al TJUE que li correspon també a l'Eurocambra pronunciar-se.





Tot i que les conclusions de l'advocat general no són vinculants per als jutges del TUE, en la majoria dels casos les sentències finals segueixen la línia marcada pel primer dictamen.