L'advocat general del Tribunal de Justícia de la UE avala que Junqueras sigui eurodiputat

L'advocat general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea Maciej Szpunar ha conclòs aquest dimarts que l'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras ha de ser reconegut com a eurodiputat, encara que no hagi pogut complir totes les formalitats per recollir l'acta.













Una persona que ha estat oficialment proclamada electa al Parlament europeu per l'autoritat competent de l'Estat membre en què va ser elegit adquireix "únicament per aquest fet i des d'aquest moment" la condició de membre de l'Eurocambra, segons el lletrat.





Amb tot, en el seu dictamen, l'Advocat afegeix que la immunitat de què gaudeixen els eurodiputats s'activa amb l'obertura del primer període de sessions de el nou Parlament electe, en aquest cas el passat 2 de juliol.





Tot i que les conclusions de l'advocat general no són vinculants per als jutges de l'TUE, en la majoria dels casos les sentències finals segueixen la línia marcada pel primer dictamen.





La defensa el líder independentista sosté que Junqueras està protegit per la immunitat que li correspon a un eurodiputat des que va obtenir un escó en les eleccions de maig a el Parlament europeu, però tant Espanya com les institucions europees consideren que no li assisteix aquesta protecció ja que no va poder recollir l'acta.





En el seu dictamen, el lletrat europeu apunta que els votants elegeixen diputats i "no aspirants a diputats", per la qual cosa la decisió expressada en el vot "no està subjecta a validació o cap confirmació".





També descarta que la prestació del jurament o de la promesa d'acatar la Constitució espanyola constitueixi una etapa del procés d'elecció al Parlament europeu, procés que l'Advocat europeu creu que ha de concloure amb la proclamació oficial dels resultats.





Així, una persona que ha estat oficialment proclamada electa al Parlament europeu per l'autoritat competent de l'Estat membre en el qual va ser triat -en aquest cas per la Junta Electoral Central el 13 de juny de 2019- adquireix "únicament per aquest fet i des d'aquest moment" la condició de membre de l'Eurocambra.





Per això, l'inici del mandat com a eurodiputat no depèn de l'assistència efectiva del diputat electe a la sessió constitutiva de la nova Eurocambra, ni al fet que assumeixi efectivament les seves funcions.





Quant a l'abast de la immunitat que gaudeix un eurodiputat, l'Advocat General del TUE opina que ha d'aplicar-se a partir del moment en què s'inicia el primer període de sessions del nou Parlament europeu, que en aquest cas va tenir lloc el 2 de juliol, i s'estén durant els cinc anys de mandat de la legislatura.





També aclareix que la immunitat de l'eurodiputat es correspon amb les immunitats reconegudes als membres del Parlament del país de l'eurodiputat.





Però afegeix que aquesta protecció ha d'emparar a l'eurodiputat quan es dirigeixin o tornin del lloc de reunió de l'Eurocambra, per la qual cosa les autoritats espanyoles haurien de "abstenir-se d'adoptar qualsevol mesura que pugui obstaculitzar" els tràmits de l'eurodiputat per a assumir efectivament el seu escó, tret que el Parlament hagi suspès la immunitat.





EL TUE NO ÉS COMPETENT





la seva anàlisi, l'Advocat General del Tribunal europeu adverteix que la sentència condemnatòria dictada pel Tribunal Suprem el passat 14 d'octubre contra Junqueras pel seu paper en el Procés comporta l'anul·lació del mandat com a eurodiputat de l'exvicepresident del Govern, per la qual cosa el TUE no és competent per a respondre a les qüestions prejudicials platejades pel Suprem, perquè la seva resposta "tindria caràcter hipotètic".





Sobre aquesta qüestió, Szpunar assenyala que el problema no radica en el fonament de la privació de llibertat de Junqueras, sinó en la pena accessòria d'inhabilitació absoluta a la qual també ha estat condemnat, que inclou la privació definitiva de tot càrrec públic, inclosos els electius, així com de l'elegibilitat.





Amb tot, l'advocat polonès considera que el Parlament europeu hauria de poder pronunciar-se sobre l'oportunitat de suspendre o de mantenir la immunitat d'un dels seus membres, per la qual cosa demana al TUE que declari que des del moment en què un Estat membre reconeix la immunitat als membres del Parlament nacional, li correspon també a l'Eurocambra pronunciar-se sobre la dels seus membres.