El Parlament Europeu descarta, per ara, lliurar l'escó a Puigdemont i Comín

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i l'exconseller Toni Comín han demanat a el Parlament europeu que se'ls permeti ocupar l'escó d'eurodiputats després el dictamen de l'advocat general de l'Tribunal de Justícia sobre l'abast de la immunitat de el líder d'ERC, Oriol Junqueras ; mentre que el president de l'Eurocambra, David Sassoli, ha dit que farà complir les lleis com fins ara.









"Nosaltres aplicarem les lleis. Ho hem fet fins ara segons la jurisprudència i les lleis i ho farem en el futur d'acord a les decisions que esperem d'altres institucions", ha declarat en una roda de premsa Sassoli, a l'ésser preguntat per la carta , que encara no ha arribat a la seu europarlamentària, però que la defensa ha confirmat que ha enviat.





Sassoli al·ludia així a el fet que les opinions de l'advocat europeu no són vinculants per al Tribunal amb seu a Luxemburg, per la qual cosa no tenen un efecte sobre les regles de l'Eurocambra i hauran d'esperar a veure quina és la sentència definitiva i com afecta a l'activitat de la institució.





"Aquesta és la tasca d'un parlament, no només fer les lleis sinó respectar-les", ha tancat el president de l'Eurocambra, després d'explicar que fins ara ha actuat d'acord "a l'experiència, la tradició i les lleis vigents".





A la carta, els advocats de la defensa de Puigdemont i de Comín es dirigeixen a Sassoli ia la comissió d'Assumptes Jurídics de l'Eurocambra per reclamar l'accés dels dos polítics als escons de manera provisional mentre es resol la causa en els Tribuanles.





En les seves conclusions sobre el cas Junqueras, l'advocat general ha considerat que el líder d'ERC va haver de ser considerat eurodiputat des del moment en què es van proclamar els resultats de les eleccions europees de maig i, per tant, accedir a la immunitat. Les conclusions no són vinculants per al TUE, encara que en la majoria dels casos la sentència definitiva segueix la línia marcada.





Fins ara, els serveis legals de l'Eurocambra han defensat que les regles per recollir l'acta d'eurodiputat i l'aplicació de la immunitat vénen determinades per la qual cosa dicten les lleis nacionals, en el cas de Junqueras i Puigdemont les de la Junta Electoral Central.





Fonts europarlamentàries, a més, insisteixen que el Parlament europeu no pot més que aplicar la legislació i jurisdicció actual i que el dictamen de l'advocat general forma part del "treball intern" de Tribunal. En qualsevol cas, afegeixen, l'Eurocambra respectarà sempre el que dicti el TUE i actuarà en conseqüència.