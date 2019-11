Puigdemont va ser conscient d'activar la DUI i el 155 seria "devastador per a Catalunya"

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont va afirmar, en una conversa per missatges amb un exdirigent de CDC matí del 26 d'octubre de 2017, de declarar la independència de forma unilateral i activar el 155 de la Constitució podia ser "devastador per a Catalunya" i que per això --segons es creia en aquestes hores-- anava a convocar eleccions per evitar l'aplicació de l'article, el que finalment no va ocórrer.









En una conversa que obra en el sumari de la causa del Jutjat d'Instrucció 1 de Barcelona, que investiga presumptes subvencions irregulars i si aquestes van poder acabar finançant el procés sobiranista ja Puigdemont, l'exresponsable de Relacions Internacionals de CDC Víctor Terradellas li va dir a l'aleshores president: "ho sento. Ni ens has escoltat, crec que ens ho mereixíem. Tot anava cap endavant i crec que ens hauríem pogut esgotar fins a l'últim moment, llàstima".



A això, Puigdemont contesta: "No tenia ja cap marge. I l'escenari era devastador per a Catalunya. Ho sento, sé que no és ni fàcil ni agradable d'acceptar, però no tenia cap convenciment que ho anàvem a aconseguir".



Terradellas li contesta recordant-li: "Ens havien garantit la declaració aquesta tarda, Gorbatxov. Diners x part xinesa. Et demanàvem esgotar. A les 5 venia emissari de Putin", li deia aquest càrrec, que demanava a Puigdemont que li rebés, el que finalment va passar.



En canvi, el 29 d'octubre al matí, dos dies després que el Parlament declarés la DUI, quan Puigdemont encara era a Catalunya, Terradellas li va enviar un missatge en què li reclamava: "Ara toca jugar i guanyar la partida de les legitimitats. Demostrar el nostre sentit d'Estat i control del moment polític".



Li demanava que aquest dilluns al Palau s'arriarà la bandera espanyola i es blindés l'edifici amb una trucada pacífica a la població: "Cal que llisti de nou el major Trapero i ordeni als Mossos que siguin i així sabrem també el seu nivell i gruix de lleialtat (molts us seran lleials a vós i Trapero) ", va dir.



Així, li proposava nomenar ministres, a un fiscal general de la República Catalana (amb el jutge Santiago Vidal) i destinar 400 mossos al seu servei: "La població li és fidel i reclama directrius: tot el teixit associatiu i els CDR".



FINANÇAMENT A EL PROCÉS



El jutge que porta aquest cas, Joaquín Aguirre, investiga si a través de la Fundació CATmón, presidida per Víctor Terradellas, es van poder finançar activitats relacionades amb l'estada de Puigdemont a l'estranger i el procés sobiranista, i es posa el focus en una de 100.000 euros de la Conselleria de Presidència.





En una conversa intervinguda a Terradellas explicava que algú (sense citar-lo) li havia anat a veure reclamant 100.000 euros.



Segons un informe de la Guàrdia Civil, consultat per Europa Press, hi ha una anotació en la documentació intervinguda sobre una reunió del "molt Honorable President MHP (Puigdemont) amb referències a 100.000 euros i als Mossos, desconeixent a hores d'ara si es tracta d'una subvenció o no ".



S'investiga en la causa si "amb disposicions de fons públics, obtingudes de manera irregular (coaccions als tècnics), es va beneficiar a certs partits o persones concretes de forma injusta" vinculats amb el procés sobiranista, segons aquest document.



En un escrit del fiscal, s'explica que anotacions del president de la Fundació CATmón, en la documentació intervinguda durant l'operació, poden referir-se a "suports" que va rebre l'expresident Puigdemont en la seva estada a Berlín l'abril de 2018.