Reunió in extremis dels equips negociadors de PSOE i ERC a Barcelona

Els equips negociadors de PSOE i ERC celebren la tercera reunió a la recerca d'un acord d'investidura a la seu de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) aquest dimarts a Barcelona a les 12.00 hores.





La tarda del dilluns ja es van reunir en secret per preparar la trobada del dimarts. Va ser en la seu del Consorci de la Zona Franca i van acudir, per part del PSOE, Adriana Lastra, José Luis Ábalos, i Salvador Illa, i des d'ERC, Marta Vilalta, Gabriel Rufián i Josep Maria Jové.









Fonts socialistes i d'ERC han confirmat aquest dilluns l'hora de la reunió després que el president de Govern en funcions, Pedro Sánchez, anunciés divendres passat en una conversa informal amb els mitjans de comunicació la celebració de la mateixa.





Aquest mateix dilluns, la portaveu i secretària general adjunta d'ERC, Marta Vilalta, ha descartat que puguin arribar a un acord amb el PSOE per investir el socialista abans de Nadal i veu més probable que, si hi ha acord, se substanciï al gener.





"Veiem molt lluny que pugui ser abans de Nadal i abans de Cap d'Any, bàsicament pels dies que queden i perquè hi ha qüestions que han de passar i que influeixen. Nosaltres no tenim pressa", ha apuntat en roda de premsa.





Vilalta ha advertit que, si durant la negociació de les properes setmanes no veuen que l'aposta del diàleg allunyi el Govern en funcions de la via judicial, a ERC "no li tremolaran les cames" per mantenir-se en el 'no' a investir Sánchez.





Els republicans afronten aquesta reunió amb la voluntat de concretar la taula de diàleg que proposen per solucionar el conflicte entre Catalunya i la resta d'Espanya per la via política, mitjançant el diàleg, en el qual han d'estar representats tots dos governs, que ha de tenir garanties i estar en calendari.





Per part seva, el secretari d'Organització del PSC, Salvador Illa, que s'asseurà amb Vilalta en la taula de negociació del dimarts, ha afirmat també aquest dilluns que, si l'acord amb ERC sobre la investidura "no és possible fins a gener, serà al gener".