ERC allunya la possibilitat d'un acord abans de Nadal a poques hores de la trobada amb el PSOE a Barcelona

La portaveu i secretària general adjunta d'ERC, Marta Vilalta, descarta que puguin arribar a un acord amb el PSOE per investir Pedro Sánchez abans de Nadal i veu més probable que, si hi ha acord, es substanciï al gener: "Veiem molt lluny que pugui ser abans de Nadal i abans de Cap d'Any, bàsicament pels dies que queden i perquè hi ha qüestions que han de passar i que influeixen. Nosaltres no tenim pressa".





Vilalta feia referència a les diverses decisions judicials que s'han de donar en els propers dies com l'eventual inhabilitació del president de la Generalitat, Quim Torra; la decisió sobre l'euroordre sobre l'expresident Carles Puigdemont, la vista està prevista per al 16 de desembre, i la decisió sobre la immunitat del líder d'ERC, Oriol Junqueras, que el Tribunal de Justícia de la UE pronunciarà el 19 de desembre; a més del congrés dels republicans del 20, 21 i 22 del mateix mes.





La vigília de la tercera reunió que els republicans mantindran amb els socialistes, Vilalta ha expressat que l'aposta per la via del diàleg inclou un rebuig a la via judicial i ha advertit: "Si el PSOE té molta pressa, el que ha de fer és moure's ràpidament i fer els gestos més ràpid. Serà la manera d'accelerar les negociacions".





EL PSC, ENTRE LA RESIGNACIÓ I L'OPTIMISME





Per la seva banda, el secretari d'Organització de PSC, Salvador Illa, afirma que, si l'acord amb ERC sobre la investidura del president de Govern en funcions, Pedro Sánchez, "no és possible fins a gener, serà al gener".





Illa, que forma part de l'equip socialista que negocia amb ERC la investidura, ha defensat que la seva voluntat és que hi hagi com més aviat millor un govern progressista i dialogant a Espanya: "Això és el que li convé a Espanya i a Catalunya. A partir d'aquí veurem les possibilitats que hi ha i els ritmes als quals es pot anar. El més important és que s'arribi a un acord d'investidura. el segon és que sigui el més ràpid possible".





El dirigent socialista ha insistit que és "desitjable per al conjunt d'Espanya i per als interessos de Catalunya que hi hagi un govern com més aviat millor", i ha avisat que no portarà el debat sobre la investidura a declaracions en mitjans de comunicació.





Sobre la reunió dels equips negociadors de PSOE i ERC que celebraran aquest dimarts a Barcelona, ha sostingut que ha de servir per "intentar avançar" en les converses sobre la investidura i ha apuntat que estan pendents de resoldre qüestions logístiques per acordar l'hora i el lloc de la trobada.





A més, ha negat que en aquestes negociacions amb ERC s'hagi posat damunt la taula la situació dels presos sobiranistes: "No estem parlant d'aquesta qüestió", i ha afegit que Espanya és un Estat de dret amb separació de poders i que no han de ser ells els que tractin aquest tema.





En el cas de Miquel Iceta, el líder del PSC veu prop un acord entre PSOE, PSC i ERC sense necessitat de "mediacions o relators".