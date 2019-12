El casament tradicional del PSOE i ERC

En els casaments hi ha la tradició, no escrita, però aplicada que el nuvi ha d'arribar abans que la núvia i entrar a l'església o al lloc de la cerimònia amb el peu esquerre. L'espera no ha de ser inferior a 120 minuts. En aquest temps poden passar dues coses: que el nuvi es posi dels nervis, o que la núvia surti corrent al pensar en la qual se li ve a sobre.













Tampoc cal oblidar el vell refrany que diu "en dimarts, ni et casis ni t'embarquis", perquè segons la mitologia Romana, Mart és el déu de la guerra, per la qual cosa es creu que aquest dia de la setmana pot comportar desgràcies o catàstrofes.





El possible pacte de PSOE amb ERC per possibilitar la investidura de Pere Sánchez, ve a ser com un casament tradicional: l'aspirant a seguir governant és Pedro Sánchez, la núvia ERC i el capellà que oficia i beneeix l'enllaç és Pablo Iglesias. Després hi ha els padrins, testimonis i acompanyants.





Tothom està a l'església, però la núvia es fa esperar, és el seu gran dia i està disposada a gaudir-lo de la millor manera possible. Això és el que estan fent els republicans, esgotar fins a l'últim minut per treure-li més partit a el compromís. El que passa és que el nuvi, en aquesta espera té temps de pensar-se on es fica i igual li dóna per anar a comprar tabac. Ja se sap el que passa amb això d'anar a comprar tabac.





ERC ha de plantejar-se que tal com està el pati polític podria aplicar el refrany popular que diu "Més val una mal casament, que un bon enterrament". Hi ha massa sectors en contra del possible govern PSOE & Unides Podem amb el suport dels independentistes, no els agraden els socis elegits. Així que com més pretenguin "cobrar" per la seva pedrís, pitjor ho poden vendre Pedro Sánchez i els dirigents socialistes alguns dels quals, en privat, treuen foc pels queixals, però callen. Perquè a la fi li donaran la raó a John William Cooke qui afirmava que "els pactes polítics entre fraccions adverses són sempre de mala fe, encara que siguin convenients".





Tenir presa sempre és tenir males conselleres, és clar, però les esperes llargues només generen incerteses i malestar. Es vol arribar a la investidura abans de les dotze campanades, diuen que és la millor manera de començar el canvi de dígit. Altres en canvi, afirmen que és perquè a més d'un se'ls t'ennueguis raïm. Amb tantes peticions dels padrins del casament, l'únic que s'està percebent és que això no és el casament de Cana, ni Pedro Sánchez és Jesucrist que pot multiplicar els pans i els peixos.





El mercadeig és el que els ciutadans / nes estan veient amb cara d'incredulitat per l'espectacle dels polítics que pensen més en els seus interessos partidistes que en els de la ciutadania. Al final o potser al principi va tenir raó Gustave Le Bon, metge i sociòleg francès, autor de Psicologia de les masses que argumentava "un dels hàbits més perillosos dels homes polítics mediocres és prometre el que saben que no poden complir" .