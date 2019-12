Ataquen amb ciment el memorial de la Rambla en record a les víctimes de l'atemptat

Un grup de persones ha intentat tapar amb ciment el memorial de la Rambla de Barcelona en record a les víctimes de l'atemptat terrorista del 17 d'agost de 2017, segons han explicat fonts presencials i han confirmat des de l'Ajuntament.





L'atac s'ha produït cap a les 18 hores al monument ubicat davant del mercat de la Boqueria.





La Guàrdia Urbana ha identificat quatre ciutadans d'origen pakistanès majors d'edat com a presumptes autors dels fets i ha obert diligències per danys i per un delicte d'odi.





Les mateixes fonts indiquen que aquestes persones haurien intentat danyar la inscripció en àrab situada al terra de la Rambla i que resa: "Barcelona, que la pau et cobreixi, oh ciutat de pau'. La frase també està en català, castellà i anglès.





Els serveis de neteja de l'Ajuntament han procedit a netejar el memorial per treure les restes de ciment.