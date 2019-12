Boris Johnson convida a "trencar en trossos el llibre de normes de la UE"

El primer ministre britànic, Boris Johnson, ha convidat als seus simpatitzants a "trencar en trossos el llibre de normes de la UE" votant-en les eleccions de dijous que ve.





"Literalment podem trencar en trossos el llibre de normes de la UE i escriure un de nou per a nosaltres (...). Podem fer això i molt més si recuperem la nostra independència. Només ens cal votar-lo, votar un cop més, aquest dijous", afirma Johnson amb el seu missatge per a "finalment aconseguir que es materialitzi el Brexit" amb una majoria absoluta conservadora.









"Si ens alliberem tindrem per davant un brillant futur, amb totes les oportunitats del Brexit", assenyala el dirigent conservador, segons el discurs que pronunciarà aquest dimarts a Staffordshire, al centre d'Anglaterra.





Les enquestes vaticinen una clara victòria del Partit Conservador de Johnson, però no garanteixen que es tradueixi en una majoria absoluta al Parlament i hi ha un gran nombre d'indecisos.





"La paràlisi del Parlament ha frenat a aquest país durant massa temps. És el moment d'enviar les excavadores i acabar amb el bloqueig", dirà Johnson en el seu discurs.





La majoria absoluta és necessària per ratificar l'Acord de Retirada negociat per Johnson amb Brussel·les i que es materialitzi la sortida de la UE el 31 de gener, tercera data fixada per al Brexit votat en referèndum el 2016.