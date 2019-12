Colau rectifica el seu pla inicial de la ZBE que penalitzava a les persones més vulnerables

Les persones que tinguin i acreditin uns ingressos econòmics inferiors a l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (Iprem) -de 537 euros a el mes en 2018- més un 10% i que necessitin el seu vehicle de manera "indispensable" per treballar podran beneficiar d'un any de moratòria a la Zona de Baixes Emissions (ZBE).





En una roda de premsa, la tinent d'alcalde d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz, el regidor d'Emergència Climàtica i Transició Energètica, Eloi Badia, han dit que la proposta, formulada per ERC, s'ha inclòs en el text de la ordenança que es dictaminarà aquest mateix dimarts a la comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.









"Tenim els vots suficients perquè l'ordenança de les ZBE vagi a ple de desembre i aprovar-lo definitivament. Comptem amb el suport d'ERC i BCN Canvi, però volem que sigui un acord més ampli", ha dit Sanz, que ha detallat que es han rebut un total de 1.815 al·legacions, de les quals s'han acceptat el 45%.





Badia ha afegit que també s'ha ampliat el llistat i tipus de vehicles que presenten serveis "singulars", com blindats, vehicles taller i laboratori, adaptats a la venda i exposició de llibres, condicionats per a la venda d'articles, grues d'arrossegament o elevació , i vehicles per a fires i formigoneres, entre d'altres.





Les sancions seran de 100 euros les lleus, de 200 a les greus i de 500 les molt greus, i s'inclou un criteri de reiteració de 90 minuts, i qualsevol cotxe sancionat que després de 90 minuts segueixi circulant per la ZBE pot tornar a ser multat , encara que es preveu que persones amb mobilitat reduïda, malalties i en tractament mèdic diari puguin circular sense restricció.