Dircom Catalunya i Barcelona Tech City acorden potenciar la comunicació a empreses tecnològiques

L'associació de directius de comunicació Dircom Catalunya i l'entitat d'empreses tecnològiques i digitals Barcelona Tech City han signat un acord de col·laboració amb l'objectiu d'apropar la comunicació corporativa a les empreses tecnològiques.









Les dues organitzacions aposten per potenciar la comunicació a les empreses de l'ecosistema tecnològic tenint en compte que es tracta d'una eina de direcció i de gestió, així com un element clau per assolir els objectius empresarials. Per això, preveuen col·laborar en projectes estratègics i en l'organització d'activitats.





La presidenta de Dircom Catalunya, Maria Lluïsa Martínez, ha destacat que "aquest acord posa de manifest l'aposta decidida de l'Associació per la innovació i per dotar els socis d'eines avançades i transformadores.





"També permetrà a les companyies acostar-se a la realitat de les startups tecnològiques i digitals, representades per BCN Tech City", ha afegit.





El CEO de Bacelona Tech City, Miquel Martí, ha subratllat que, "aquesta aliança pretén posar en relleu que la comunicació és un element estratègic tant per a grans corporacions com per startups i emprenedors".





"Ja no només parlem de la comunicació per crear coneixement de marca o augmentar les vendes sinó també per generar major impacte en la societat i per atraure el millor talent. Això és necessari per a qualsevol tipus d'organització independentment de la mida", ha remarcat.