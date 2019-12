Grans moments de 'La Resistencia' amb l'actor Carlos Cuevas i Broncano

L'equip de 'La Resistencia' de Movistar + va sortir en dijous 5 de desembre a carrer en un programa carregat de grans moments amb l'actor Carlos Cuevas amb motiu de l'estrena de la sèrie 'Merlí. Sapere aude'.









Es tracta de la segona sortida al carrer fora de Teatre Arlequín i la primera fora de Madrid.





El programa presentat per David Broncano es va traslladar fins al Paranimf de la Universitat de Barcelona, una de les localitzacions de la sèrie.





En menys d'una hora es van esgotar les entrades per assistir com a públic, i no va ser per menys, ja que l'actor de Merlí va sortir airós de les provocacions de Broncano.





Com a mostra, un botó: