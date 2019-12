Errejón trasllada al Rei la seva voluntat de votar a favor de Sánchez

El líder de la coalició Més País-Equo, Íñigo Errejón, ha avançat al Rei que els seus dos diputats mantenen la "voluntat" de votar al Congrés a favor de la investidura de Pedro Sánchez, però exigeixen al PSOE mesures "valentes" en camps com la justícia social o la lluita contra el canvi climàtic.













Després de mantenir a la Zarzuela una "conversa llarga, fructífera i interessant" amb el cap de l'Estat, Errejón ha explicat al Congrés que la seva coalició vol "acompanyar el pròxim govern progressista", però ha insistit que, després de la investidura, arranca una legislatura que, al seu parer, ha de ser "valenta i decidida".





"Tenim voluntat de votar a favor, però s'ha de confirmar, per al que s'exigeixen apostes clares i valentes per la justícia social i la transició ecològica", ha resumit.





En concret, ha defensat la necessitat d'una fiscalitat progressista i d'introduir canvis en la política d'habitatge, i sobretot ha reiterat la seva proposta de crear una taula de treball per la transició ecològica on, en el termini d'un any, els diferents actors polítics, econòmics i socials puguin arribar a "un gran acord verd" que després es debati a les Corts.





"És moment de prendre mesures valentes i decisives perquè la transició ecològica sigui palanca de desenvolupament -ha proclamat-. És una prioritat absoluta aprofitar els canvis que sí o sí haurem de fer".





La coalició de Més País i Equo, així com el seu soci valencià de Compromís, mantenen obertes converses amb el PSOE i li faran arribar les seves propostes.





Pel que fa a la negociació sobre Catalunya, Errejón ha dit desconèixer què està passant en el diàleg entre el PSOE i ERC, tot i que ha defensat que hi hagi converses entre les diferents parts i ha subratllat que "les posicions maximalistes no ajuden".