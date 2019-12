Plataforma d'Afectats Dia: "Hi ha hagut una estafa contra els accionistes que van invertir en base a unes xifres falses"

L'OPA llançada pel fons Letterone, controlat per l'inversor rus Mikhaïl Fridman, per fer-se amb la cadena de supermercats Dia va commocionar el sector espanyol de grans magatzems. Després del canvi de timoner, la firma ha aconseguit tirar endavant una renegociació bancària del crèdit i una ampliació de capital per intentar sortir dels números vermells que han marcat els últims trimestres.





No obstant això, els efectes de l'anterior cúpula directiva encara es fan notar. Entrevistem el portaveu jurídic de la Plataforma d'Afectats Dia després de l'admissió a tràmit de la querella que van interposar contra els anteriors consellers de la companyia, a qui acusen d'haver manipulat el valor de la cadena abans de l'adquisició per part de Letterone.





Qui forma part de la seva plataforma?





Representem a més de 100 accionistes amb un capital rellevant que han estat afectats per la devaluació de l'acció durant els últims anys. Entenem que aquesta devaluació ha estat fraudulenta i provocada per la falsedat en els comptes de l'anterior direcció.





Què delictes van cometre els últims consellers que van estar al capdavant de la companyia abans de l'arribada de Fridman?





Ens trobem davant d'una actuació contra l'anterior consell d'administració que va ser el que va aprovar els comptes presumptament falses. La mateixa companyia, en la reformulació a la baixa dels comptes que va realitzar a l'octubre de 2018, va provocar la desaparició de gairebé 60 milions de patrimoni net, la qual cosa suposa un 20% del que era el valor comptable de la pròpia empresa en aquell moment. Aquesta és la quantitat que desapareix en aquest informe que no s'ha facilitat als accionistes.





Creiem que s'ha pogut produir un delicte societari per falsejament dels comptes anuals, un altre delicte de falsificació de document públic i, finalment, un delicte d'estafa contra els accionistes que van invertir en base a unes xifres que eren falses. Aquests delictes es dirigeixen contra l'anterior consell i, addicionalment, contra un presumpte cooperador necessari que va ser KPMG, que va auditar els comptes que s'han demostrat que no eren certes.





Són les actuacions de l'anterior consell les que han facilitat la compra de la companyia per part de Fridman al preu que s'ha fet. Sense aquestes actuacions fraudulentes, Fridman hauria hagut de llançar una opa realment al valor que tenien les accions.









Per què Borja de la Cierva, l'últim exCEO i a qui també inclouen en la seva querella, es va querellar al seu torn pel mateix assumpte contra Ricardo Currás i Antonio Coto?





Això era un cinturó de seguretat, un cordó sanitari per intentar que res arribés al consell, però l'encarregat de la formulació dels comptes anuals no és el CEO, sinó que és el consell d'administració. Si realment tant li interessés a Borja de la Cierva arribar al fons de l'assumpte aquesta querella s'hauria d'haver fet pública, comunicar-la a la CNMV...





Quines van ser les conseqüències del falsejament comptable?





Al final, ells mateixos, amb aquestes actuacions, són els que han facilitat la compra de la companyia per part de Fridman al preu que s'ha fet. Perquè sense aquestes actuacions fraudulentes, Fridman hauria hagut de llançar una opa realment al valor que tenien les accions i les pèrdues haguessin estat absolutament ínfimes per als accionistes. El rerefons d'aquest assumpte és que es van falsejar els comptes i es van inflar perquè Fridman no pogués fer l'OPA.