El Rei acaba avui la ronda de consultes amb el previsible encàrrec a Sánchez de formar govern

El Rei Felip VI finalitzarà aquest dimecres la seva ronda de consultes amb els líders dels partits polítics amb representació parlamentària, una ronda que previsiblement acabarà amb l'encàrrec al president de Govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, que es presenti de nou a una sessió de investidura.





Després de citar aquest dimarts al Palau de la Zarzuela a nou dirigents, la jornada de dimecres començarà a les amb el coordinador federal d'IU, Alberto Garzón, a les 9.30 hores. A les 10.15 es veurà amb el Rei el diputat Aitor Esteban, del PNB, i a les 11.00 hores Jaume Asens, d'En Comú, el soci català de Podem.





La següent és la portaveu de Junts, Laura Borràs, que veurà el cap d'Estat a les 11.45 hores. Després, a les 12.30 hores, anirà la portaveu de Ciutadans, Inés Arrimadas García, que tancarà les reunions de matí.





A la tarda, el Rei ha citat a les 16.00 hores al secretari general de Podem, Pablo Iglesias; al president de Vox, Santiago Abascal, a les 16.45, i a les 17.30 el president de PP, Pablo Casado.





La ronda finalitzarà a les 18.15 hores amb el president de Govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, que previsiblement rebrà l'encàrrec de formar govern, tot i que encara no té garantits els suports. El PSOE ha tancat un principi d'acord amb Unides Podem però ara està pendent d'ERC que és, precisament, un dels partits que s'ha autoexclòs de la ronda de consultes.









DE TERUEL EXISTE A MÉS PAÍS: VUIT CITES AQUEST DIMARTS





De moment, aquest dimarts, el primer a obrir la porta a donar suport a Sánchez va ser el diputat de Terue Existe, Tomás Guitarte, que ha transmès al Rei que no vol posar obstacles a la investidura, però que el seu suport ha de ser fruit d'una negociació.





De la seva banda, José María Mazón, del Partit Regionalista Càntabre, va informar al cap d'Estat que l'acord que va aconseguir amb el PSOE després de les eleccions del 28 d'abril segueix vigent, però també ha avisat que no acceptarà que els socialistes negocien amb ERC sobre indults, referèndums d'autodeterminació o "presos polítics".





El de Compromís, Joan Baldoví, es va mostrar optimista sobre la possibilitat de tancar un acord per donar suport als socialistes i ha recalcat que aquesta formació vol ser "part de la solució" amb un 'sí' a Sánchez. "Anem per bon camí", ha assegurat.





Per la seva banda, el president d'Unió del Poble Navarrès (UPN), Javier Esparza, va traslladar al Rei que donarà un "no rotund" a la investidura de Sánchez si és per formar un govern que depengui dels independentistes catalans i ha demanat al líder del PSOE que cridi al president de PP, Pablo Casado, perquè encara s'està "a temps" de buscar una alternativa.





Després Esparza, ha estat el torn del diputat de Nova Canàries al Congrés, Pedro Quevedo, que va opinar que el Rei designarà candidat a la investidura a Sánchez perquè no hi ha una altra opció i, a més, seria "patètic" convocar més rondes de consultes quan la qual ha iniciat aquest dimarts és la vuitena en quatre anys.





Per a la diputada de Coalició Canària (CC) al Congrés, Ana Oramas, la possibilitat que el futur Govern depengui d'ERC és un "horror" perquè, al seu parer, als republicans se la porta "fluixa" Espanya. Amb tot, no ha avançat quin seria el sentit del seu vot perquè falta informació perquè la seva força política adopti una decisió.





Qui sí que ha avançat al Rei seu suport a Sánchez ha estat la portaveu de Galícia En Comú al Congrés, Yolanda Díaz, encara que va admetre que és "temerari" avançar possibles dates per a aquesta cita parlamentària, ja que entén que les negociacions amb ERC porten el seu "temps".





La jornada d'aquest dimarts es va tancar amb el líder de la coalició Més País-Equo, Íñigo Errejón, que va avançar al Rei que els seus dos diputats mantenen la "voluntat" de votar a favor de la investidura de Sánchez, però exigeixen al PSOE mesures "valentes" en camps com la justícia social o la lluita contra el canvi climàtic.





"Tenim voluntat de votar a favor, però s'ha de confirmar, per al que s'exigeixen apostes clares i valentes per la justícia social i la transició ecològica", ha resumit.