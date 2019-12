Els presos independentistes reben el segon grau després d'un "intens debat" dels tècnics

El secretari de Mesures Penals del Govern, Amand Calderó, ha comparegut per comunicar que els presos independentistes rebran el segon grau penitenciari. Calderó ha destacat que la mesura s'ha pres "sense unanimitat" i després d'un "intens debat", i que haurà de ser confirmada per la Conselleria de Justícia.





Tanmateix, Calderó no ha descartat que l'article 100.2 (el mateix que es va aplicar a Oriol Pujol) pugui ser considerat individualment un cop s'hagi formalitzat el segon grau per cada pres.





Amand Calderó, secretari de Mesures Penals del Govern





Les juntes de tractament de les tres presons catalanes (Mas d'Enric, Puig de les Basses i Lledoners) on es troben els presos del 'procés' no ha esgotat el termini fins el proper dissabte 14 de desembre per decidir si concedien el segon o el tercer grau als líders independentistes empresonats.





Encara que els reclusos han sol·licitat al tercer grau, cap pres ha accedit de forma immediata a aquesta classificació.





Després de conèixer-se la proposta de les juntes de tractament, ara s'obre un plaç màxim de sis mesos per revisar aquesta classificació. En qualsevol cas, aquesta podrà ser revisada per la Fiscalia, que ja ha anunciat que serà vigilant amb el tipus de grau que es concedeixi als presos.





Les juntes de classificació són organismes integrats per psicòlegs, educadors, treballadors socials i juristes i per un representant de l'administració catalana que compta amb vot de qualitat.





"INTENS DEBAT"





Calderó ha admès que en el si de les juntes de les presons, que s'han reunit de manera simultània a les 9 hores, hi ha hagut un "intens debat" sobre si classificar en segon o tercer grau --el règim de semillibertat--, el que reclamaven els mateixos presos.





No obstant això, ha rebutjat donar el resultat de les votacions perquè són d'un òrgan collegiat, i ha reiterat que en els tres centres s'ha produït una votació que ha sortit el segon grau per majoria.

És la mateixa proposta per al exvicepresident Oriol Junqueras, els exconsellers Jordi Turull, Josep Rull, Quim Forn, Dolors Bassa, Raül Romeva, l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell, l'expresident de l'ANC Jordi Sànchez, i el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.





PERMISOS A PARTIR DE GENER





Amb aquesta classificació, no podran demanar permisos abans de complir un quart de la pena, la qual cosa suposa com aviat a la fi de gener per a Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, els que porten més temps a la presó preventiva.





A més, per a poder demanar permisos és necessari que abans el Servei de Classificació hagi ratificat el segon grau, una decisió que Calderó ha confiat que serà "àgil" però que necessita un temps per a treballar aquest tema de manera individualitzada.





FLEXIBILITZACIÓ





Sobre l'aplicació de l'article 100.2 que permet flexibilitzar el règim penitenciari i sortir de la presó per a treballar, Calderó ha dit que cal esperar que es confirmi la classificació abans de plantejar-lo, que llavors dependrà de cada junta de tractament i del programa individual de tractament de cada pres si es planteja, i que és un article que no hi ha termini per a poder decidir aplicar-lo.





Aquest dimarts, les defenses dels dirigents d'ERC empresonats ja van preveure que se'ls aplicaria el segon grau i van anunciar que el recorrerien, i des de JxCat, el seu advocat, Jordi Pina, va mostrar el ferm convenciment que la classificació hauria de ser de tercer grau, un règim de semillibertat.