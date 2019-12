Els presos sobiranistes busquen feina per sortir de la presó

Els nou presos del procés, condemnats per sedició i malversació a penes d'entre nou i tretze anys, poden optar en breu a sortides penitenciàries en règim de segon i tercer grau; i els primers que tindrien aquesta possibilitat serien Jordi Cuixart i Jordi Sànchez.









La llei penitenciària permet sortir en tercer grau, fet que suposa anar a dormir a la presó de dilluns a dijous. Per a això, un dels requisits és trobar una feina, com a part del procés de reinserció.





Per això, els presos estan buscant feina, però no pot ser un lloc en el sector públic perquè estan inhabilitats.





Fonts de Fiscalia indiquen que estaran vigilants perquè no hi hagi abús del reglament per facilitar permisos anticipats als penats.





Des del Ministeri públic, assenyalen que el que és habitual, un cop transcorreguts dos anys de la pena, és optar al segon grau, però si compleixen amb una sèrie de requisits poden accedir directament al tercer, fet que implica sortides de la presó els caps de setmana , i de dilluns a divendres si són per acudir a un lloc laboral.





Aquesta classificació depèn de la Junta de Tractament Penitenciari. En el cas de Catalunya, la resolució depèn de Serveis Penitenciaris, que depèn de la Conselleria de Justícia de la Generalitat.





Per concedir el tercer grau sense que es compleixi una quarta part de la condemna es valora que no hi hagi antecedents ni risc de reincidència, així com aspectes de la personalitat, historial individual, familiar i social. La proposta de la Junta està en elaboració.





El 14 de gener els Jordis compleixen una quarta part de la condemna. L'últim a beneficiar-se d'aquesta mesura seria Oriol Junqueras, que hauria d'esperar fins el Nadal de 2021.





Els fiscals del procés van demanar expressament al Tribunal Suprem que els dirigents independentistes no tinguessin el tercer grau fins a complir la meitat de la condemna.