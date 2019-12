La Fundació Naturgy explicarà a famílies vulnerables de Martorell com reduir la factura energètica

La Fundació Naturgy organitza demà una sessió formativa de l’Escola d’Energia a Martorell, amb l’objectiu d’oferir a famílies vulnerables pautes per realitzar un consum energètic més eficient, reduint l’import de la factura sense perdre les condicions de confort a la llar.





La jornada, organitzada en col·laboració amb l’Ajuntament, se celebrarà demà, dijous 12 de desembre, a les 10h, al Círcol (Plaça de la Villa, nº 19).





La Fundació va realitzar també formació a tècnics municipals aquesta setmana, i la propera té previst fer un altre taller també adreçat a personal de l’Ajuntament que està en contacte habitual amb les famílies vulnerables.









Enguany, la Fundació Naturgy ha organitzat 144 sessions de l’Escola d’Energia a la província de Barcelona, a las quals han assistit gairebé 1.500 persones en situació de vulnerabilitat.





A les sessions de l’Escola d’Energia es treballen temes relacionats amb l’eficiència energètica o l’optimització de factures. També s’identifica qui pot tenir accés al bo social, i se’ls ajuda a sol·licitar-lo. “Volem donar eines a les persones més vulnerables, per què puguin minimitzar l’impacte del cost energètic aplicant les mesures i consells explicats en els tallers”, afirma Ester Sevilla, directora de l’àrea de Projectes Socials i Internacional de la Fundació Naturgy.





L’Escola d’Energia és un projecte de la Fundació Naturgy, que està emmarcat dins del Pla de Vulnerabilitat Energètica de Naturgy. María Eugenia Coronado, directora general de la Fundació Naturgy, destaca l’aliança que mantenen amb administracions iamb entitats socials per dur-la a terme: “Aquesta iniciativa és possible gràcies a la col·laboració d’uns experimentats companys de viatge com són les administracions públiques, i els professionals i voluntaris d’ONGs com ara Creu Roja i Càrites, i d’altres moltes entitats socials que fan una gran llar en municipis de tota Espanya”.





Desde la seva posada en marxa el juny del 2017, l’Escola d’Energia ha format 18.000 persones, entre famílies en situació de vulnerabilitat energètica i tècnics del Tercer Sector i de l’administració a tot Espanya.





Qualsevol entitat o ajuntament que vulgui oferir aquest tipus de formació gratuïta pot posar-se en contacte amb la Fundació Naturgy a través de la seva pàgina web (http://www.fundacionnaturgy.org/) o en el mailescuelaenergia@naturgy.com.