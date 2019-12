Arrimadas defensa davant el Rei un pacte entre el PSOE, el PP i Cs

La portaveu de Cs al Congrés, Inés Arrimadas, ha defensat aquest dimecres davant el rei Felip VI la proposta d'un pacte entre el PSOE, el PP i Cs no només per investir Pedro Sánchez com a president de Govern central, sinó per oferir "estabilitat "a Espanya.









En roda de premsa al Congrés després de reunir-se amb el Rei al Palau de la Zarzuela, Arrimadas ha dit que li ha traslladat la proposta d'una majoria "moderada i constitucionalista" que, al seu parer, és "l'única sensata" i la única que pot donar "estabilitat durant tota la legislatura".





A més, la diputada de la formació taronja ha dit que aquest mateix dimecres trucarà per telèfon al líder del PSOE per insistir en aquesta via i posar data a la reunió que li va sol·licitar per carta el passat 2 de desembre per intentar "concretar aquesta oferta" que planteja Cs i evitar el Govern que vol formar Sánchez "amb populistes i recolzat per nacionalistes".