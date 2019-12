Per què es va encallar la negociació entre PSOE i ERC?

La negociació entre el PSOE i ERC per aconseguir la investidura de Pedro Sánchez es va encallar en el matí de dimarts en abordar els equips negociadors l'"instrument" que s'utilitzarà per buscar la solució política a la situació a Catalunya, segons han explicat fonts coneixedores de les converses.









Tots dos partits van emetre un comunicat conjunt després de la trobada, que es va celebrar a Barcelona i va durar unes dues hores i mitja, en què anunciaven "avenços en la definició d'instruments per canalitzar el conflicte sobre el futur de Catalunya".





No obstant això, les fonts consultades expliquen que la negociació va encallar en el moment en què es va abordar l'instrument on aterrar el diàleg per buscar la solució política. Els socialistes consideren que aquest ha de ser en la Comissió Bilateral Estat-Generalitat, que està recollida a l'Estatut.





Però per als republicans, en aquest espai no tenen cabuda les seves demandes i consideren que és un format "massa encotillat" i impedeix la maniobrabilitat que consideren que necessita la negociació.





Per aquest motiu, demanen una taula al marge d'aquesta comissió bilateral plantejada pel PSOE, que és de la que hauria emanar la solució política, segons la seva posició.





Les parts van acordar tornar-se a veure en una nova trobada, després de la reunió de dimarts que va ser la tercera, però no van fixar una data concreta com sí havien fet en les dues reunions anteriors celebrades al Congrés dels Diputats.





Les parts, entre les quals també hi ha el PSC, han assenyalat en el comunicat, que estan disposades a abordar el conflicte sobre el futur de Catalunya "des del respecte i el reconeixement institucional mutu".





Aquesta expressió que fa referència a el "conflicte sobre el futur de Catalunya" és exactament la que es va utilitzar en la Declaració de Pedralbes de el 20 de desembre de 2018 amb la qual va concloure la trobada entre els presidents de Govern, Pedro Sánchez, i de la Generalitat , Quim Torra, i que va donar peu a explorar la creació d'una taula de partits coordinada per un relator, que va acabar fracassant coincidint amb la negativa d'ERC a donar suport als pressupostos generals de l'Estat de 2019.