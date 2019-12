JxCat alerta que un acord només de PSOE i ERC no resol el problema català

La portaveu de JxCat al Congrés dels Diputats, Laura Borràs, ha advertit aquest dilluns des de Brussel·les que un acord entre PSOE i ERC per facilitar la investidura de Pedro Sánchez no inclourà una solució "efectiva" per a Catalunya si no té en compte les pretensions de JxCat.









Així ho ha assegurat en una roda de premsa acompanyada pel president de JxCat al Parlament, Albert Batet, i el portaveu adjunt de el partit al Parlament, Eduard Pujol. Al principi, anaven a ser l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i el president actual, Quim Torra, que informessin de la reunió de la formació.





"La negociació amb el PSOE, hem dit i repetit, si busca trobar solucions per a Catalunya hauria de tenir presents a tots els actors implicats i, per tant, a tots els partits independentistes. Difícilment s'arribarà a una solució efectiva deixant al marge el principal grup de l'independentisme de Parlament de Catalunya i que ostenta la Presidència de el Govern de Catalunya ", ha subratllat.





Preguntada per si hi ha algun escenari en què JxCat es plantegi una possibilitat diferent a votar 'no' en una investidura de Sánchez, Borràs ha afirmat que sí, però sempre que veiessin "disposició" a trobar "solucions polítiques" a un "conflicte polític ". "Si a l'altra banda veiéssim aquesta voluntat, el nostre vot estaria condicionat a trobar aquestes solucions de caràcter polític", ha explicat.





Pel que fa a les implicacions que la sentència de la Justícia europea sobre la immunitat parlamentària d'Oriol Junqueras pugui tenir sobre la figura de Puigdemont, Batet ha explicat que JxCat preveu "tots els escenaris, positius i negatius", però també ha afirmat amb "prudència "i" humilitat "que tenen" esperances "que pugui obrir" un nou escenari "per a l'expresident de la Generalitat.





En aquest sentit, Batet ha assegurat que Puigdemont és el candidat "permanent" de JxCat en un eventual escenari d'eleccions anticipades, encara que ha insistit que la voluntat d'aquesta formació és "acabar la legislatura".





"Sempre fets dit el mateix, el president Puigdemont és el nostre candidat, el president Puigdemont és el president legítim (...) Per tant, de manera permanent, ell és el nostre candidat", ha expressat, per després matisar que no s'ha parlat d'aquesta qüestió durant la reunió.





Batet, en tot cas, sí que ha apuntat que una sentència del TJUE que reconegui la immunitat parlamentària de Junqueras i, per extensió, també de Puigdemont, des del moment en què van ser elegits, seria "un reconeixement a la lluita de el president en el exili "i" una victòria política molt important ".