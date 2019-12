Detingut un mestre de Col·legi Espanyol d'Andorra per presumpte abús de menors

La Conselleria d'Educació de l'Ambaixada d'Espanya a Andorra i el Col·legi Espanyol María Moliner han manifestat la seva "consternació" per la detenció d'un docent de centre educatiu d'Andorra acusat de presumpte abús de menors, han informat en un comunicat.





La detenció va ser dimarts al migdia sense que ni la Conselleria ni el Col·legi haguessin "rebut cap informació prèvia a la detenció del docent, ni per part de les famílies, ni de les autoritats andorranes, ni per part de la policia", han destacat en el comunicat.





També han assegurat que la direcció de centre educatiu espanyol d'Andorra "no coneix de primera mà els motius pels quals s'ha dut a terme la detenció".





"No constava denúncia prèvia per part de les famílies, ni s'havien apreciat indicis punibles en l'actuació del docent", indica el comunicat signat per la Conselleria d'Educació i el Col·legi María Moliner.





Han afegit que "la contractació del mestre, presumptament implicat en els fets, ha passat per tots els filtres exigits per la legislació espanyola, entre ells el Certificat de Delictes de Natura Sexual".





Des de l'Ambaixada d'Espanya a Andorra, i també en el comunicat emès per la Conselleria i el Col·legi, han recordat el dret del docent a la presumpció d'innocència, alhora que posen "plena confiança en les autoritats policials i judicials andorranes".





Des de la Conselleria d'Educació estan "en continu" contacte amb el Ministeri d'Educació i Formació Professional d'Espanya per articular els mecanismes necessaris i dilucidar els fets.





CLAUSTRE EXTRAORDINARI





A més, durant aquest dimecres s'han mantingut diverses reunions per part dels responsables de l'Ambaixada, la Conselleria i el centre educatiu, mentre que la direcció de el Col·legi María Moliner també s'ha reunit amb el personal de la seu d'Infantil i Primària, i ha convocat un claustre extraordinari.





La direcció ha mantingut "una trobada informal" amb les famílies que han acudit a el centre, que manté l'horari habitual de les classes i les activitats lectives, i s'ha previst l'enviament d'un comunicat informatiu.