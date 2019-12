Casado: "Si Sánchez fracassa, ha de deixar pas"

El líder de PP, Pablo Casado, ha assegurat aquest dimecres que el cap de l'Executiu en funcions, Pedro Sánchez, "ha creuat el Rubicó" en la seva negociació amb ERC i ha assenyalat que si fracassa i no aconsegueix ser investit president de Govern central "ha de deixar pas ". Al seu entendre, ha quedat "clar que Sánchez és el tap" perquè per "culpa" seva Espanya està en "un bloqueig permanent".













"Si Sánchez fracassa, ha de deixar pas", ha ressaltat Casado en una roda de premsa al Congrés després de reunir al Palau de la Zarzuela amb el Rei dins de la ronda de consultes oberta pel monarca. Segons ha afegit, si el Rei li proposa candidat i dóna aquest pas, "ja no li queden més conills al barret de copa" i està "en la seva última oportunitat".





Casado ha afirmat que el cap de l'Executiu en funcions està "donant passos que desborden el marge de la constitucionalitat" i ha ressaltat que el PP s'ha quedat "sol" en la defensa de la Carta Magna. De fet, ha dit que li agradaria que hi hagués líders socialistes que "no estiguessin d'acord amb aquesta deriva".





El president del PP ha denunciat que Sánchez no s'hagi posat en contacte amb ell durant tot aquest mes, cosa que ha qualificat com un "menyspreu" al Partit Popular. Dit això, ha reiterat que votarà 'no' a la seva investidura però està disposat a facilitar la governabilitat amb pactes d'Estat.