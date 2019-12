Rajoy veu "molt negatiu" per a Espanya un Govern recolzat en els independentistes

L'expresident del Govern espanyol, Mariano Rajoy, considera "molt negatiu" per a Espanya que es conformi un Executiu recolzat en els independentistes d'ERC, que tenen un líder que "està en aquest moment a la presó" condemnat per sedició, en al·lusió a Oriol Junqueras. A més, ha assenyalat que algú haurà de cedir, el socialista Pedro Sánchez o els republicans.





"Sánchez no podrà acceptar les peticions que li pot fer ERC. Per tant, o ERC renuncia a les seves peticions, inclòs un referèndum, o Sánchez fa el que li diu ERC. Crec que les dues coses són absolutament inviables", ha manifestat en una entrevista a Telecinco.





Rajoy ha admès que Sánchez "té dret" a prendre la iniciativa i buscar suports per conformar una majoria perquè el PSOE va ser la força més votada, però ha subratllat que li sembla "molt malament" que es conformi aquest Govern de coalició de PSOE i Podem recolzat en els independentistes.









"Després d'haver presidit el Govern d'Espanya i haver estat durant 14 anys president de PP, algú em diu si em sembla bé un govern amb l'extrema esquerra i amb els independentistes, doncs he de dir que no em sembla bé, o dit d' una altra forma, molt malament ", ha manifestat. Segons ha afegit, no té "res personal" contra Pablo Iglesias però les seves polítiques "no són bones per a Espanya".





Rajoy considera que el "veritable problema" és tenir un PSOE que "radicalitzi les seves posicions i, sobretot, que en els temes que afecten a la nació espanyola no vagi de la mà del PP". "Aquest Govern que se'ns anuncia ara crec que és molt negatiu. I no ho dic com a expresident sinó com a ciutadà mitjà. És un Govern que dependrà d'unes persones que han estat condemnades pel Tribunal Suprem i que estan a la presó", ha ressaltat, per afegir que "això no és normal".





MODERACIÓ DAVANT DE VOX I EL POPULISME





Després d'assenyalar que "l'important és que l'espai de la moderació i de centre a Espanya estigui ocupat" com ha passat en els darrers anys, ha afirmat que la "recepta" davant del populisme "no és més populisme, més radicalisme o més extremisme sinó més moderació, més seny i més sentit comú ". "Per tant, davant del populisme, moderació i equilibri i això és el que a mi m'agradaria", ha emfatitzat.





L'expresident del Govern espanyol ha destacat que pocs mesos després de les eleccions del 28 abril, el PP "ha estat capaç de pujar gairebé 30 anys". "Crec que si avui hi hagués eleccions, les guanyaria el PP", ha postil·lat, per afegir poc després: "Pau Casado serà el proper president del Govern d'Espanya".





A més, ha criticat que en els mesos que el PSOE ha estat governant després de la moció de censura no va fer "res", excepte convocar eleccions "perquè sortís això que estan vivint en aquests moments". "Sempre el transcurs del temps acaba posant les coses al seu veritable lloc", ha sentenciat.





Rajoy ha explicat que no va dimitir quan es va presentar la moció de censura perquè "no hi havia cap raó per fer-ho". Ha explicat que, encara que hagués fet aquest pas, la moció hauria continuat i ha afegit que Sánchez va emprar la "argúcia", que alguna "gent es va creure", que si es produïa aquesta dimissió, ell retirava la moció.





"Però és que això era millor per a Sánchez, perquè en aquest cas el Rei havia d'obrir un procés per anar a la investidura d'un candidat ia aquest procés en tenia prou amb la majoria simple mentre que si la moció de censura seguia havia de tenir el vot de la majoria absoluta ", ha ressaltat.





En ésser preguntat si el PP no s'hauria d'abstenir ara com va fer el PSOE en 2016, Rajoy ha assenyalat que "ningú l'hi ha demanat" i ha afegit que Sánchez ha "volgut de socis" a Podem i "després va triar a ERC". "Amb el PP no ha tingut ni el més mínim tracte ni ha volgut parlar ni ha mostrat cap interès en res. Llavors al PP que se li pot demanar?", ha exclamat, per afegir que el Partit Popular "no té els escons suficients per a triar parella de ball".





DEFENSA DEL BIPARTIDISME





L'excap de l'Executiu, que ha defensat el bipartidisme a Espanya, ha destacat que els dos grans partits han d'anar junts en "els grans consensos nacionals" relatius a la defensa de la nació espanyola o el model territorial.





"Sempre he estat a favor del bipartidisme" amb alguns partits frontissa", que és un model polític amb dos grans partits, el PP i el PSOE. Un en el centre dreta i un altre al centre esquerra, que crec que representarien a la majoria dels ciutadans d'Espanya", ha assegurat.





Després d'assegurar que Vox "acaba d'arribar" i cal veure "com més dura", ha indicat que quan ell era president no li "va dedicar un minut" perquè la formació de Santiago Abascal no comptava amb representació parlamentària.





POSA EN VALOR EL 155





Rajoy ha posat en valor la seva gestió a l'hora d'aplicar l'article 155 de la Constitució, buscant el consens amb el PSOE i Ciutadans. Segons ha afegit, van actuar perquè hi va haver "uns senyors que van perdre el judici" i "ni més ni menys que van declarar la independència d'una part d'Espanya unilateralment".





"Tots els espanyols saben el que és el 155 i saben que Espanya és una nació democràtica que té instruments per defensar-se. Ho saben tots i, sobretot els condemnats per sedició. Aquests també ho saben", ha conclòs.