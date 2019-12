Rajoy revela que Urkullu va demanar el trasllat de presos d'ETA i ell es va negar

L'expresident de Govern central Mariano Rajoy ha revelat aquest dimarts que el lehendakari, Íñigo Urkullu, va demanar el trasllat de presos d'ETA i ell es va negar perquè "no li devia res" a la banda terrorista i s'havia de dissoldre sense que hi hagués cap compensació.









Rajoy ha estat preguntat per la fi del terrorisme basc, en una entrevista a la COPE, i ha respost que va ser "una gran satisfacció" que ETA es dissolgués "a canvi de res". Ha explicat que, abans de la dissolució, Urkullu estava "obstinat" a acostar presos a les presons d'Euskadi, cosa al que ell es va negar perquè entenia que la banda s'havia de dissoldre sense contrapartides.





"Hi havia gent que deia que era un intransigent, però ETA es va dissoldre a canvi de res", ha resumit Rajoy. "El PNB no estava a favor d'ETA ni dels seus mètodes, però no per què calia acostar els presos d'ETA. No sé què se'ls devia, ni per què calia fer-ho", ha argumentat.





Per això, l'expresident de l'Executiu ha posat en valor que a la fi, "amb fermesa", la banda "es va dissoldre", en referència a les peticions recurrents del lehendakari.





D'altra banda, en ser preguntat per la crisi política a Catalunya durant el mes d'octubre de 2017 i la subsegüent aplicació de l'article 155, Rajoy ha admès que no va ser una decisió fàcil i es va plantejar com a "últim recurs" després de la Declaració Unilateral d'Independència de Parlament.





"El millor del 155 és que avui tothom sap que la nació té instruments per defensar-se de qui ataquen la seva unitat i la seva sobirania. Ho saben sobretot els secessionistes, són els que millor ho saben", ha reflexionat.





Sobre la seva relació amb l'expresident Artur Mas, ha indicat que va mantenir diverses reunions en un habitatge del dirigent català per veure de forma informal i discreta. Ha lamentat que el seu partit, Convergència, s'"empassés el veto" de les CUP el 2016 i "acceptés el xantatge" per elegir Carles Puigdemont com a president de la Generalitat en detriment de Mas.





De Puigdemont ha destacat la seva intransigència, ja que, segons Rajoy, era "absolutament impossible negociar" amb ell. "L'únic que deien era que havia d'haver un referèndum sío sí, tota la resta era irrellevant", ha argumentat.