L'ANC mobilitza els seus partidaris per envoltar al Camp Nou el dia del Clàssic

Se sumen dificultats per a la celebració del pròxim Barça-Madrid. Si Tsunami fa dies que anunciant el seu boicot contra el Clàssic, ara l'Assemblea Nacional de Catalunya (ANC) ha decidit sumar-se a l'agitació.





L'entitat noliejarà autobusos a deu euros per anar a al Camp Nou i envoltar l'estadi impedint que el partit transcorri amb normalitat.









La iniciativa de l'ANC és "fer ambient i reivindicar" la situació injusta que al seu parer pateixen els líders independentistes empresonats. Per exemple, l'entitat té places d'anada i tornada des de Girona perquè els seus partidaris tanquin l'estadi del FC Barcelona.





Aquests manifestants se sumaran als de Tsunami, que ha convocat els seus seguidors a acudir a quatre punts estratègics d'accés al camp des de primera hora de la tarda, a les 16:00, quatre hores abans que comenci del partit entre el Barça i el Reial Madrid (20.00 hores).





De moment, el Govern no veu cap impediment de seguretat pública que obligui a posposar el derbi. No obstant això, s'estén la preocupació entre les forces policials per si l'acte de protesta se'ls fora de les mans.





Encara estan latents els disturbis posteriors a la sentència del 'procés' que van demostrar el múscul dels CDR als carrers, per la qual cosa no és imprevisible que en els pròxims dies tornin a desplaçar agents de la resta d'Espanya per ajudar els Mossos.