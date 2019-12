Sánchez dissimula la seva trobada amb Torra convocant a la resta de presidents autonòmics

El candidat a la investidura, Pedro Sánchez, ha de convocar aquest dilluns que ve al líder del PP, Pablo Casado, i a la nova portaveu de Cs, Inés Arrimadas, a sengles reunions per separat al Congrés dels Diputats per parlar de la formació de govern.





A més, té intenció de cridar a partir de la setmana vinent a tots els presidents autonòmics, inclòs el de la Generalitat, Quim Torra, amb qui es va negar a parlar per no condemnar la violència després dels disturbis de carrer que van seguir a la sentència del judici del 'procés'.





Així ho ha anunciat el mateix Sánchez en una roda de premsa al Palau de la Moncloa, en què s'ha establert un límit de dos torns de preguntes als periodistes, el que ha motivat la protesta d'aquests.





De manera paral·lela a les seves trobades amb Casado i Arrimadas, la número dos del PSOE i portaveu parlamentària, Adriana Lastra, s'entrevistarà amb la resta de formacions polítiques amb representació al Congrés dels Diputats amb l'objectiu de buscar una "majoria més àmplia "que permeti la formació de govern a Espanya, ha afegit Sánchez.





Aquests contactes de Lastra inclouran per primera vegada a Vox i a EH Bildu, als quals el PSOE va vetar en la seva ronda de contactes anterior a la repetició de les eleccions el 10 de novembre.





Sánchez, que ha dit assumir amb "honor" i "responsabilitat" la designació de Rei per intentar la investidura, ha explicat que si no inicia abans els contactes amb els partits polítics és perquè demà i divendres ha d'estar en una cimera de caps d'Estat i de Govern europeus defensant els interessos d'Espanya.









SENSE DATA PER A LA INVESTIDURA





El cap de l'Executiu no ha estat capaç d'aclarir si veu factible intentar una investidura abans que acabi l'any. "El primer és el què i el segon el quan", ha assenyalat per esquivar la pregunta, afegint que no es tracta d'una cosa que depengui en exclusiva del PSOE.





Més esquiu fins i tot ha estat quan se li ha preguntat per les negociacions en marxa amb ERC, l'abstenció és imprescindible perquè prosperi el Govern de coalició acordat entre el PSOE i Unides Podem.





Apel·lant a la necessitat que les negociacions siguin "prou discretes", s'ha limitat a assenyalar que, d'aconseguir-se un acord amb ERC, es farà "públic i estarà dins del marc constitucional".





L'última reunió negociadora entre el PSOE i ERC celebrada aquest dimarts a Barcelona va encallar a l'hora de parlar de l'instrument que s'utilitzarà per buscar la solució política a la situació a Catalunya.





EVITA PARLAR DE LA NEGOCIACIÓ AMB ERC





Preguntat expressament si acceptarà crear un fòrum nou de diàleg bilateral entre el Govern espanyol i el Govern català diferent a la Comissió bilateral Estat-Generalitat ja existent i que serveixi per canalitzar el conflicte polític a Catalunya, Sánchez ha evitat contestar apel·lant a la necessitat que les negociacions siguin discretes perquè arribin a bon port.





"El que sí li puc garantir perquè, en fi això és el Partit Socialista, se'ns coneix des de fa més de 40 anys, hem format part de l'elaboració i la redacció de la Constitució espanyola, és que tot acord serà públic i estarà dins del marc constitucional", ha incidit.





Sánchez sí que ha agraït a ERC la seva "actitud" favorable a negociar amb el PSOE la seva col·laboració perquè la investidura prosperi davant el "bloqueig" en què s'han instal·lat, ha dit, PP i Vox, evitant incloure en aquest grup a Cs. "Ells hauran d'explicar", ha advertit, "si volen terceres eleccions".





"Tots hem de posar de la nostra part perquè la legislatura comenci a caminar", ha remarcat Sánchez, que ha instat els partits polítics advertint que "no hi ha temps per perdre" per començar a afrontar reptes com ara el sosteniment del sistema públic de pensions, la lluita contra l'exclusió social o la crisi territorial a Catalunya. Segons l'opinió de Sánchez, Espanya ha d'emprendre transformacions que requereixen "grans acords de país".





La seva voluntat, ha assenyalat, és governar des d'una perspectiva "progressista" i "amb el desig de construir grans consensos dialogant amb totes les forces polítiques dins de l'ampli marc constitucional".