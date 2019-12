El Rei designa Pedro Sánchez candidat a la investidura

El president de Govern en funcions, Pedro Sánchez, ha acceptat l'encàrrec de Rei Felip VI de formar govern i afirma que l'assumeix amb "honor, responsabilitat i enorme gratitud" a el conjunt de poble espanyol.













Així ho ha afirmat Sánchez en la seva compareixença a la Moncloa, després que la presidenta de Congrés Meritxell Batet, hagi anunciat que el Rei li ha encarregat la formació de Govern.





"Li he traslladat a Sa Majestat la meva disposició a acceptar el mandat que m'encomana", ha precisat el president de Govern en funcions.





BATET SUPEDITA LA DATA D'INVESTIDURA A LES REUNIONS AMB ELS GRUPS





Batet ha donat a entendre que la data del debat d'investidura de Pedro Sánchez, que a ella li correspon fixar, estarà condicionada per l'evolució de les negociacions que el PSOE manté obertes i que impulsarà el propi candidat la setmana vinent.





Després de la seva ronda de consultes, el Rei va comunicar aquest dimecres a Batet la seva decisió de designar Sánchez com a candidat a la investidura, però la data d'aquest debat parlamentari és decisió de la presidenta del Congrés.





En declaracions en el Congrés, Batet no ha anticipat la seva decisió, però sí ha recordat que "s'estan produint negociacions" perquè la investidura prosperi i que, de fet, la proposta del Rei abunda en aquesta via. Així, el propi candidat ja ha anunciat reunions la setmana vinent amb el PP i amb Ciutadans, mentre que el seu portaveu en el Congrés, Adriana Lastra, parlarà amb la resta de formacions.





Segons Batet, el prioritari no és celebrar el debat d'investidura, sinó aconseguir que prosperi i que el Congrés pugui elegir un president del Govern que posi fi a aquests mesos de bloqueig i de Govern en funcions. "Caldrà veure com evolucionen aquestes negociacions que ja està mantenint el candidat perquè pugui ser una investidura reeixida", ha afegit.





SÁNCHEZ CONVOCA CASADO I ARRIMADAS PER DILLUNS





Després d'acceptar l'encàrrec del Rei Felip VI de formar govern, Sánchez ha anunciat que convocarà dilluns que ve Pablo Casado i Inés Arrimadas en el Congrés dels Diputats per tenir sengles reunions.





Pedro Sánchez també ha avançat que la portaveu del Grup Socialista en el Congrés, Adriana Lastra, es reunirà amb la resta dels partits polítics de la Cambra Baixa. L'objectiu, ha dit, és veure si poden conjunyir una majoria parlamentària més àmplia que permeti la formació d'un govern.





Sánchez també citarà a tots els presidents autonòmics i al president de la FEMP. Ho farà, ha dit, a partir de la setmana vinent perquè dijous i divendres té a Brussel·les un Consell Europeu sobre el pressupostos comunitari i el Bréxit.





DESIGNAT PER TERCERA VEGADA





És la tercera vegada en els últims tres anys que el líder socialista rep aquest encàrrec institucional. En les dues ocasions anteriors, en 2016 i després dels comicis d'abril passat, Sánchez va fracassar en el seu intent de ser investit cap de l'Executiu pel Parlament.





La data del debat de la investidura depèn ara de la presidenta del Congrés, en coordinació amb el candidat designat, però en la legislació no hi ha un termini concret per a la seva celebració.





156 SUPORTS





Perquè prosperi la investidura, serà necessari que Pedro Sánchez reuneixi majoria absoluta (176 diputats) en la primera votació , o bé majoria simple, més vots a favor que en contra, en una segona ronda.





De moment, l'acord de govern de coalició subscrit per PSOE i Unides Podem part amb 156 suports: 120 diputats socialistes, 35 de la formació habitada i els seus aliats, i el diputat del PRC.





La primera ocasió en què Sánchez va ser candidat oficial a intentar la investidura es va donar al febrer de 2016. El PSOE no havia guanyat les eleccions, però el rebuig del guanyador dels comicis, el 'popular' Mariano Rajoy, a sotmetre's a una investidura sense tenir garantit que sortiria victoriós, va portar a Sánchez a oferir-se per a 'posar en marxa el rellotge'.





I és que, sense una votació d'investidura, sigui com sigui el seu resultat, no comença a córrer el termini de dos mesos que fixa la Constitució per a repetir eleccions en cas que cap candidat aconsegueixi ser investit president del Govern.





ELS DOS PRIMERS INTENTS





En aquella ocasió, Sánchez va aconseguir acordar un pacte d'investidura amb el llavors líder de Ciutadans, Albert Rivera, que no va poder prosperar pels vetos creuats del PP i de Podem i independentistes.





Després d'aquest fracàs, va ser necessari repetir eleccions -per primera vegada en l'actual democràcia- i aquesta vegada Pedro Sánchez, que es negava a facilitar que governés Mariano Rajoy, va ser derrotat pel seu partit i va acabar renunciant perquè el PSOE s'abstingués abans que forçar unes terceres eleccions.





Va ser l'1 de juny de 2018 quan Sánchez va arribar al capdavant del Palau de la Moncloa, però aquí no va mediar designació per part del Rei, sinó que el va aconseguir ser president en prosperar la seva moció de censura contra el 'popular' Mariano Rajoy després de la sentència del 'cas Gürtel'.





La segona oportunitat per intentar una investidura li va arribar a Sánchez després de guanyar les eleccions del passat 28 d'abril. A diferència de 2016, en aquesta ocasió ell era el candidat natural i únic a una investidura, ja que no hi havia alternativa possible que no passés pel PSOE al no sumar la dreta.





Però la falta d'acord entre el PSOE i Unides Podem -unit a la negativa fèrria de Ciutadans d'explorar aquesta vegada una col·laboració amb els socialistes- va portar a una nova repetició electoral el 10 de novembre passat, amb els socialistes esperant millorar els resultats d'abril.





ARA COMPTE AMB UNIDES PODEM





Els pronòstics no es van complir i el PSOE va acabar perdent dos escons. Per a sorpresa de tots, en menys de 48 hores, Sánchez va anunciar un preacord amb Unides Podem per a formar un Govern de coalició, la qual cosa li permet encarar el debat amb un suport de 155 escons, més l'anunciat suport del diputat de Partit Regionalista de Cantàbria (PRC).





La xifra pot pujar donada la predisposició de Més País, Compromís, Teruel Existeix i fins i tot el PNB, però al final, donada la negativa del PP, Vox i Ciutadans, la investidura estarà a costa de l'abstenció imprescindible d'ERC per a prosperar.





Entre el dimarts i el dimecres, el Rei ha rebut a un total de 19 de representants polítics, una desfilada que ha conclòs a última hora de la tarda amb el líder socialista i president del Govern en funcions.





L'article 99 de la Constitució, estableix que el cap de l'Estat "a través del president de Congrés, proposarà un candidat a la Presidència de el Govern" després d'escoltar els diferents representants designats pels grups polítics.