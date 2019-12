Iglesias, "prudent però optimista" en les negociacions amb ERC

El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, li ha traslladat al Rei Felip VI que les negociacions que està duent a terme el PSOE amb ERC per tirar endavant la investidura de Pedro Sánchez, encara que siguin difícils, van en la bona direcció, i s'ha mostrat "prudent però optimista".









"Les negociacions que s'estan produint implicaran dificultats, però li he transmès que la nostra sensació és que caminem en la bona direcció, amb tota la prudència i tots els matisos, però caminem en la bona direcció", ha afirmat.





Així ho ha assegurat en la roda de premsa que ha ofert al Congrés dels Diputats per comentar la reunió que ha mantingut amb el Rei a la Zarzuela en el marc de les consultes per a la investidura.





Iglesias no ha volgut oferir cap detall d'aquestes negociacions entre el PSOE i ERC per "màxim respecte", però sí que ha assenyalat que les dues formacions "estan esforçant-se" i "posant molt de la seva part per aconseguir un acord" i que, per això, segueix sent optimista al respecte.





"Som prudents però optimistes", ha insistit. "Em toca ser respectuós amb les dues formacions, les dues tenen els seus temps. Perquè surti bé a mi em toca ser discret i crec que s'està treballant en la bona direcció", recalcat.