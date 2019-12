Regne Unit afronta una cita electoral clau per al futur del Brexit

Els col·legis electorals del Regne Unit han obert les seves portes aquest dijous a les 7.00 hores (8.00 hora catalana) per celebrar unes eleccions generals que seran clau per al futur del Brexit i per al país, els primers comicis legislatius celebrats al desembre en gairebé 100 anys.





Els col·legis electorals de les 650 circumscripcions d'Anglaterra, Gal·les, Escòcia i Irlanda del Nord han obert les portes a les 7.00 hores i tancaran la jornada electoral a les 22.00 hores, quan començarà el recompte de vots. La majoria dels resultats s'anunciaran en les primeres hores de divendres.









En les eleccions, els electors britànics elegiran 650 diputats que representaran a les seves circumscripcions a la Cambra dels Comuns, basant-se en un sistema en què el candidat més votat en cada circumscripció es fa amb l'escó. En 2017, la circumscripció de Newcastle Central va ser la primera a anunciar el diputat triat tot just una hora després del tancament de les urnes, segons la BBC.





El principal favorit a la cita amb les urnes és l'actual primer ministre i líder de Partit Conservador, Boris Johnson, amb la seva aposta per completar com més aviat el procés del Brexit, mentre que el líder de l'opositor Partit Laborista, Jeremy Corbyn, aspira a donar la sorpresa en uns comicis que són els tercers celebrats al Regne Unit en cinc anys i els primers al desembre des de 1923.