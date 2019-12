L'últim sondeig abans de les eleccions dóna a Boris Johnson una majoria absoluta per la mínima

L'última enquesta de YouGov abans de les eleccions britàniques del dijous 12 de desembre atorga a Boris Johnson una victòria per majoria absoluta, però amb un marge mínim que no descarta la possibilitat que el parlament es divideixi en una elecció decisiva per al futur del Brexit.





Segons l'estudi de YouGov (que només analitza els 632 escons parlamentaris corresponents a Anglaterra, Escòcia i Gal·les, deixant fora els 18 cercles d'Irlanda de Nord), el Partit Conservador obté el 43% de les intencions de vot i 339 diputats. El Partit Laborista, dirigit per Jeremy Corbyn, té el 34% dels vots i 231 membres.





A més dels dos principals partits del sistema britànic, el SNP (Partit Nacional Escocès) reuniria el 3% dels vots i triaria 41 diputats, mentre que els demòcrates liberals de Jo Swinson obtindrien el 12% dels vots, però només triarien 15 diputats. La diferència és que l'SNP essencialment recull vots a Escòcia, on guanya diverses circumscripcions, mentre que els demòcrates liberals recullen vots en tot el país, però guanyen moltes menys circumscripcions.





Segons la mateixa enquesta, el Parlament britànic també tindria quatre membres de Plaid Cymru (Gal·les) i un dels Verds.





El Partit del Brexit de Nigel Farage, d'altra banda, queda fora i no guanyaria ni una sola circumscripció.





L'estudi de YouGov és considerat per la premsa britànica com el més creïble de tots perquè utilitza un mètode estadístic que examina els grups demogràfics presents en cada circumscripció i es basa en una mostra de més de 100.000 entrevistes.