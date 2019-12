L'ex de Barça Xavi Hernández torna a parlar idíl·licament de la dictadura de Qatar

L'exjugador de Barça, Xavi Hernández, ha tornat a parlar de manera favorable sobre la dictadura de Qatar. El exblaugrana va marxar el 2015 al país del Golf per jugar a l'Al Saad --el equip de futbol més popular a Doha--, club on posteriorment ha ascendit fins al lloc d'entrenador.





En una entrevista a la FIFA amb motiu del Mundial de Clubs, Xavi es va mostrar molt "agraït" a Qatar, país on treballa des de fa uns anys, i ha assegurat que és un lloc "molt còmode per viure, molt acollidor i segur".









"La meva família és feliç a Qatar. Ens donen tot. És un país bolcat ara mateix amb el Mundial de 2022. Qatar vol fer un gran treball i crec que ho està fent molt bé", afirma el exculé en l'entrevista.





Aquesta visió idíl·lica contrasta amb el registre en drets humans de Qatar, un país on encara existeixen els càstigs físics per a alguns delictes, la igualtat entre sexes no es respecta i es persegueix a les minories sexuals. No obstant això, això no ha estat obstacle perquè Xavi hagi comparat favorablement a país respecte a Espanya, que segons el jugador funciona pitjor que Qatar.





Tampoc ha esmentat Xavi al llarg de l'entrevista les denúncies d'accidents laborals ocorreguts durant les obres de l'estadi on es disputarà el Mundial de 2022.