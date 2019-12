El Consorci de la Zona Franca posa en contacte startups innovadores amb companyies líders

El eDelivery Accelerator Program té com a objectiu fomentar la creació de projectes innovadors i oportunitats de mercat per a les startups participants. Per a això, ha reunit corporates de grans dimensions com Desigual, Amazon Web Services, Freshperts i Trison amb les Startups que formen part del programa perquè aquestes puguin orientar-les sobre les seves necessitats logístiques i presentin reptes i desafiaments a resoldre. Aquestes reunions entre corporates i startups formen part del programa d'acceleració d'empreses emergents del sector de la logística que promouen El Consorci de la Zona Franca de Barcelona i La Salle Campus Barcelona-URL, a través del seu parc d'innovació La Salle Technova Barcelona.





Pere Navarro, delegat especial d'Estat de Consorci de la Zona Franca, ha destacat la implicació del CZFB amb aquest tipus de projectes assegurant que "un dels nostres principals objectius és el d'apostar pels joves, potenciar l'atracció de talent i crear un major teixit empresarial, més fort i més productiu. Per aquest motiu seguirem treballant models de col·laboració amb empreses i universitats que puguin ser socis tecnològics i seguirem afavorint el procés d'acceleració de startups tant en l'àmbit logístic com en l'immobiliari".





Navarro ha afegit que "el CZFB està molt implicat en el procés de transformació de la indústria i la nostra aposta pel repte digital és total, de manera que seguirem promocionant aquelles activitats que suposen una millora de vida per a les persones". Per la seva banda, Josep Miquel Piqué, director d'Internacionalització i Innovació de La Salle-URL, ha afirmat que "amb el treball de la Salle-URL i el Consorci de la Zona Franca de Barcelona, l'experiència demostra que les startups que participen en el eDelivery Accelerator passen a ScaleUps en només sis mesos".









El eDelivery Accelerator Program començar al setembre i té una durada de 22 setmanes. Es tracta de la segona edició d'aquest programa que té com a objectiu donar suport als projectes innovadors i dur a terme iniciatives de negoci de les startups participants. Es posa així de manifest la voluntat d'apostar per la innovació i el talent per part tant del Consorci de la Zona Franca com de La Salle Campus Barcelona-URL com a iniciativa per fer més gran i més fort el nostre teixit productiu.





Un total de vuit startups internacionals





Les startups participants, seleccionades dins del startup Innovation Hub celebrat a la fira eDelivery Barcelona el passat mes de juny, són les següents: FlexSim, CargoBici, Pay Mark Fast, Vonzu, Internet of Things, StockAgile, Way Director i Majordom. Totes elles apliquen tecnologia a processos tradicionals del sector de la logística, el lliurament i l'última milla. FlexSim és un programari de simulació de processos 3D que permet visualitzar, analitzar i optimitzar qualsevol sistema, CargoBici presenta una solució de logística d'última milla per mitjà de la ciclologística, i Pay Mark Fast ofereix un sistema d'identificació per radiofreqüència d'etiquetes intel·ligents passives adherides en productes i mercaderies. Per la seva banda, Vonzu és un programari en el núvol que permet a les empreses digitalitzar, automatitzar i gestionar tots els processos de la distribució urbana de mercaderies, StockAgile és una solució basada en el núvol que optimitza, facilita i agilitza la gestió de la cadena de subministrament de les empreses de retail.





Així mateix Internet of Things utilitza l'última tecnologia de IOT i Blockchain per proporcionar una plataforma de traçabilitat integrada, Way director una plataforma que connecta enviaments amb transportistes i que té una presència global, i Majordom, desenvolupa taquilles intel·ligents que gestionen tots els paquets sense esperes i que inclou un ampli catàleg de serveis.





A més de Corporate Workshops, durant el eDelivery Accelerator es realitzaran Investment Readiness d'assessorament i orientació per aconseguir rondes d'inversió reeixides, sessions d'equip per aconseguir la consolidació d'equips d'alt rendiment, orientades a l'emprenedor i Agile Sales amb tècniques avançades de màrqueting i vendes que vincula conceptes teòrics i pràctics aportant una visió global orientada a resultats.





El suport del Consorci de la Zona Franca i La Salle Technova a la innovació i tecnologia no es limita al sector logístic. Les dues institucions organitzen altre programa d'acceleració enfocat al sector immobiliari que es va desenvolupar com a complement a la fira immobiliària Barcelona Meeting Point i està celebrant la seva segona edició.