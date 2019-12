Un home mor apunyalat al centre de Barcelona

Els Mossos d'Esquadra investiguen un homicidi ocorregut la tarda d'aquest dijous al districte barceloní de Ciutat Vella, ha informat la policia catalana.









Fonts pròximes al cas han informat que l'homicidi pot haver estat amb una arma blanca i que el sospitós ha fugit.





Els fets investigats per la policia catalana han ocorregut a la via pública, al barri de Santa Caterina, a prop del carrer de Pou de la Figuera, zona coneguda com el 'Forat de la Vergonya'.





Han rebut l'avís a les 16.36 hores que hi havia una persona ferida de gravetat al carrer i els Mossos i el Sistema d'Emergències Mèdiques (Sem) s'ha personat al lloc i han realitzat maniobres de reanimació, tot i que la víctima ha mort.





La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos de la Regió Policial Metropolitana de Barcelona ha obert una investigació per aclarir les circumstàncies de la mort.