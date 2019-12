Arriba la tercera temporada de 'Mira lo que has hecho' a Movistar+

Després d’onze setmanes de rodatge, la tercera i última temporada de ‘Mira lo que has hecho’. La sèrie original Movistar+ creada per Berto Romero, i produïda en col·laboració amb El Terrat, afronta els seus últims dies de rodatge.













Protagonitzada per Berto Romero i Eva Ugarte (nominada per segona vegada consecutiva als premis Feroz com a millor actriu protagonista), i dirigida per Javier Ruiz Caldera, el rodatge s’ha realitzat a Barcelona i voltants com a l’Ametlla del Vallès, Cabrils o el Circ Raluy, entre molts altres.





‘Mira lo que has hecho’ és una de les sèries més vistes a Movistar+. Amb aquests sis nous episodis tanca una història concebuda per a contar en tres actes: “Sempre hem tingut una visió general sobre el que anava a succeir per deixar-nos espais perquè la història respirés contemporaneïtat’, explica Berto Romero.





“Partim d’una idea bàsica; definim un esquelet argumental per a aquesta història en tres parts. El tres és un nombre que li va molt bé a la sèrie: Berto i Sandra tenen tres fills; compta amb tres actes -introducció, nus i desenllaç- i, a la vegada, ens venia de luxe explicar en tres fases el viatge d’aquesta parella fins a la maduresa”.





“Hi ha una part molt bonica d’escriure quan saps que estàs tancant una història”, continua Berto. “Et permet recuperar moments que has fet en altres temporades per a recordar-los o resignificar-los, i deixar-ho tot ben tancat. Això és molt satisfactori a la vegada que et fa una pena enorme; però la història ho demanava. Ho hem cobert tot: des que Sandra i Berto es coneixen fins a veure els seus nens amb més edat. En aquesta tercera temporada hem incorporat tot el que ens venia de gust fer. Ha estat un privilegi.”





En aquesta nova entrega, que s’estrenarà el 2020, Berto i Sandra hauran d’enfrontar-se com a equip als nous reptes que suposa ser família nombrosa, i amb una mudança pel mig.

Jordi Aguilar, Anna Carreño, Carmen Esteban, Inma Sancho i Font García completen el repartiment de la tercera temporada, als que s’uneixen l’actriu Clara Segura (Spanish Movie, Los ojos de Julia) en el paper de Daniela, amiga d’Olga (Inma Sancho).