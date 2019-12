El Govern central prepara una pujada de les pensions per estrenar 2020

Pedro Sánchez ja té decidida quina serà la seva primera mesura de Govern per al proper any: una pujada de les pensions a raó de 10 euros addicionals per mes des de gener de 2020. Les manifestacions dels pensionistes han marcat els últims mesos. En tractar-se d'un moviment transversal, tots els partits han llançat gestos de complicitat a aquest col·lectiu de milions de ciutadans el vot està focalitzat sovint en un assumpte: què pensió cobraré el proper mes?









Sánchez va prometre a l'octubre pujar les pensions abans d'acabar l'any i està disposat a complir la seva promesa. Segons informa 'El Confidencial Digital', el Ministeri de Treball ha pactat ja amb la resta de partits polítics el vistiplau a un decret llei que revaloritzarà les pensions amb l'increment real de l'IPC (Índex de Preus al Consum). Aquests deu euros durant dotze mesos suposarien un augment anual del 0,9% respecte al total inicial de la pensió.





En cas que no s'aprovés aquest decret llei, els pensionistes rebrien al gener únicament una pujada del 0,25%, que és el percentatge fixat per llei actualment segons l'anomenat índex de revalorització de les pensions.





Amb tot, l'Advocacia de l'Estat no té clar que un Govern en funcions pugui revaloritzar les pensions. En qualsevol cas, sigui ara o quan es constitueixi finalment Govern, Sánchez ja ha marcat una de les seves prioritats polítiques.