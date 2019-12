Neymar torna a demanar al Barça per 3,5 milions d'euros per la liquidació del seu contracte

El jugador del París Saint-Germain Neymar Júnior ha tornat a demanar al FC Barcelona reclamant 3,5 milions d'euros pel seu últim any de contracte amb l'entitat culer, segons informa el diari 'El Mundo' en la seva edició digital d'aquest dijous.





Neymar demana al FC Barcelona que li pagui una quantitat que considera que li correspon en concepte de "liquidació", la segona demanda contra el club que va abandonar a l'estiu de 2017 abans d'emprendre la seva marxa a la capital de França.









El jugador internacional brasiler acusa el Barça d'"absoluta mala fe" i d'aplicar "represàlies" contra ell per haver fitxat pel PSG, segons explica 'El Mundo'. Aquesta és la segona denúncia de Neymar des que va deixar la Ciutat Comtal.





La primera va arribar al gener de 2018, quan el jugador brasiler va reclamar la segona part d'una prima de renovació que, segons el seu contracte, li correspondria per la seva última campanya com a blaugrana. El Barça també li va reclamar una part dels seus ingressos derivats de la renovació i una multa per "danys i perjudicis" en fitxar pel PSG.





El judici, que es va celebrar al setembre d'aquest any en haver fracassat les negociacions, està vist per a sentència. Un judici que va arribar un mes després que tampoc fructificaren les negociacions per a una possible tornada de Neymar a l'equip que dirigeix Ernesto Valverde.