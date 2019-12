Espanya s'escaqueja del pla europeu per a finançar les bateries de cotxes elèctrics

Ningú està discutint que el futur dels cotxes elèctrics depèn de la tecnologia de les bateries. I seran molt millors i més agradables d'utilitzar com més energia siguin capaços d'emmagatzemar les seves bateries, i com més ràpid sigui el procés de recàrrega.





En aquest moment, les bateries més avançades estan en mans de Tesla i de diversos fabricants coreans i xinesos, i la Unió Europea (UE) considera que és un risc massa alt no tenir una marca local que controli aquesta tecnologia o indústria.





Des que es va definir la mobilitat elèctrica com a estratègica, ni els països ni els seus fabricants han estat especialment disposats a dipositar la seva confiança -i amb ella el futur de la seva negoci- en els fabricants sovint vinculats a estats que poden tenir altres interessos potencialment vinculats a els de les empreses europees.





Per això, la UE ha aprovat una inversió en recerca i desenvolupament de 3.200 milions d'euros, sufragada pels governs de set països, entre els quals no hi ha Espanya.





Bèlgica, Finlàndia, França, Alemanya, Itàlia, Polònia, i Suècia seguiran endavant amb 3.200 milions de fons públics per a crear les condicions que accelerin el desenvolupament de noves tecnologies que condueixin a la producció de bateries més eficients i barates.









Segueix llegit aquesta notícia a Pressdigital