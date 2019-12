Uns 3.000 efectius garantiran la seguretat del Clàssic a Barcelona

Uns 1.000 Mossos d'Esquadra garantiran la seguretat de l'entorn de Camp Nou i de la celebració del Clàssic entre el FC Barcelona i el Reial Madrid, en un dispositiu de seguretat que en total comptarà amb 3.000 efectius incloent a la seguretat privada de club.





Així ho han explicat en una roda de premsa el conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Buch, i el comissari en cap dels Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent, que han garantit la celebració del partit i que actuaran davant de qualsevol eventualitat, a més de puntualitzar que es tracta d'un dispositiu lleugerament superior a l'habitual.





Buch ha ressaltat que el dispositiu el lideren els Mossos, que han mantingut reunions amb els dos clubs i amb la Federació espanyola de futbol i ha tornat a lamentar que el partit s'ajornés el passat 26 d'octubre: "Va ser una decisió equivocada".









Ha indicat que el dispositiu tindrà dues fases: a la primera s'establirà un cordó de seguretat a partir del matí del 18 de desembre amb filtres i controls, i que garantirà l'accés a el partit dels jugadors i àrbitres, i la segona se centrarà en l'accés del públic i el partit en si.





Així, en aquesta primera fase hi haurà un cordó ampli de seguretat que serà porós i permetrà la circulació --"no serà una zona blindada"--, i en el qual es preveuen filtres i controls de l'espai perquè estigui lliure i accessible, i el seu principal objectiu serà que els equips i l'àrbitre accedeixin a l'estadi.





La segona fase serà més a prop del propi camp, als seus voltants, i tindrà com a principal objectiu que els aficionats entrin al camp i que el partit transcorri amb total normalitat, a més que es impediran possibles topades entre aficions radicals dels dos clubs.





Així, el comissari en cap ha expressat que hi haurà una "major intensitat" de controls per accedir, registres i comprovacions, i ha recomanat als aficionats que vagin a Metro o a peu ja que serà molt complicat aparcar, i que ho facin amb més antelació que habitualment.





Sallent ha puntualitzat que als manifestants de Tsunami no els deixaran acostar-se a les portes de l'estadi i que garantiran que estiguin en els quatre punts que han anunciat --tot i l'acció no està comunicada--: el carrer Arístides Maillol amb avinguda Joan XXIII, l'avinguda Joan XXII amb el carrer Menéndez y Pelayo, la Travessera de les Corts amb Arístides Maillol, i la Travessera de les Corts amb Elisabeth Eidenbenz.





PITJOR ESCENARI





Sallent ha indicat que el pitjor escenari seria una interrupció del partit però ha puntualitzat que "les informacions que Tsunami ha traslladat és que no té intenció d'interrompre el partit", i ha dit que seria un escenari no desitjat.





Sobre si auguren una invasió de camp, Sallent ha tancat: "La nostra obligació és contemplar totes les hipòtesis" i ha puntualitzat que els Mossos només entrarien en el terreny de joc si hi ha un desordre, i recepcionarien a les persones implicades.





"MULTES IMPORTANTS"





Ha advertit que aquests comportaments suposarien "multes importants i en el cas de socis, a mesures disciplinàries del propi equip".





Durant la roda de premsa, han destacat la coordinació amb FC Barcelona i el Reial Madrid, i que els Mossos han mantingut reunions sobre el dispositiu amb el director de seguretat del Barça i el Reial Madrid, i el responsable de seguretat de la Federació Espanyola de futbol.





El comissari en cap ha explicat que el dispositiu s'ha dissenyat tenint en compte que la Comissió Permanent de la Comissió Estatal contra la Violència, el Racisme, la Xenofòbia i la Intolerància en l'Esport l'ha declarat de 'alt risc', com és habitual, que actualment hi ha una alerta antiterrorista de nivell 4 sobre 5 i la convocatòria de Tsunami.





Hi participaran agents antiavalots de la Brigada Mòbil (Brimo) i de l'Àrea de Recursos Operatius (Arro), unitats especials com Tedax, Canina (per fer comprovacions de subsòl), Informació i seguretat ciutadana.





TSUNAMI





La plataforma Tsunami Democràtic convoca una "concentració massiva" a partir de les 16 hores, per fer visible, a les grades de camp i de forma efectiva, el lema 'Sitandtalk'.





Tsunami ha anunciat quatre punts de trobada en els voltants de camp barceloní, i ha avisat que fins al moment més de 18.000 persones s'han inscrit per diversos canals a les convocatòries, "moltes d'aquestes persones amb entrades de soci, ja han rebut les consignes pertinents".